Estudiantes de EU están por debajo de nivel de aprendizaje anterior a la pandemia

Los estudiantes estadounidenses no han recuperado los niveles de aprendizaje previos a la pandemia por COVID-19 en matemáticas y lectura. Además, son los alumnos negros e hispanos fueron los más afectados por la pandemia, según revela un estudio publicado el martes.

El análisis, realizado por la Northwest Evaluation Association (NWEA), pone de relieve el problema que ha supuesto para la educación la pandemia de COVID-19, que provocó el cierre prolongado de escuelas y el aprendizaje a distancia de millones de niños y adolescentes.

El estudio de la NWEA reveló que, de media, los estudiantes estadounidenses necesitarían más de cuatro meses adicionales de instrucción en matemáticas y lectura para recuperar los niveles anteriores a la pandemia.

U.S. students have not caught back up to pre-COVID levels of learning in math and reading, with Black and Hispanic pupils among the hardest hit by the pandemic, Reuters reports citing a study from the Northwest Evaluation Association. — CGTN America (@cgtnamerica) July 11, 2023

Esfuerzos sin resultados

Se han asignado casi 200,000 millones de dólares de fondos federales para hacer frente a la pérdida de aprendizaje relacionada con la pandemia. Las escuelas han utilizado los fondos para reforzar los programas de tutoría y las opciones de escuela de verano, además de otros esfuerzos para que los estudiantes estadounidenses se recuperen.

Pero una evaluación de los resultados de las pruebas de 6,7 millones de estudiantes de escuelas públicas de tercero a octavo grado mostró que no habían hecho el mismo progreso durante el año escolar 2022-2023 que sus contrapartes antes de la pandemia, según NWEA, una organización nacional de investigación educativa.

"Aunque esto es descorazonador, no podemos mirar hacia otro lado y no podemos simplemente aceptar que esta es nuestra nueva realidad", dijo Karyn Lewis, coautora del estudio. Los estudiantes de zonas muy pobres y los grupos tradicionalmente marginados, como los niños negros e hispanos, fueron los más perjudicados académicamente por la pandemia, según el estudio.

La pérdida prolongada de educación podría costar a los estudiantes 70,000 dólares en ingresos potenciales a lo largo de su vida, según un estudio realizado en diciembre de 2022 por la Universidad de Stanford.