Estudiantes y policías se enfrentan durante protesta en Chile

Estudiantes de Chile se enfrentaron a la policía antidisturbios en las calles de Santiago durante una protesta para exigir al gobierno del presidente Gabriel Boric mejores condiciones para las escuelas públicas.

En un intento por calmar la protesta, lo uniformados utilizaron cañones de agua con la intención de dispersar a los estudiantes; sin embargo, estos respondieron lanzando bombas molotov.

En los videos que circulan en redes sociales, se pudo ver a varios manifestantes encapuchados quemando una bandera de Chile. La manifestación ocurrió a tres días de que el país vote para aprobar o rechazar la nueva constitución.

|Reuters

Decenas de estudiantes salieron a las calles en el centro de Santiago, Chile, para exigir transporte gratuito, educación sexual integral, pasantías garantizadas en colegios técnicos y acceso universal a todos los niveles de educación superior.

Agreden a hermano de Gabriel Boric durante manifestación en Chile

Simon Boric, hermano de Gabriel Boric, fue agredido por una turba este jueves. El hombre recibió puñetazos, patadas y hasta fue lanzado al suelo, durante las protestas de estudiantes previo al plebiscito de la nueva Constitución del país.

El hermano del presidente de Chile fue rescatado por la policía de Santiago y posteriormente recibió atención médica.

El ataque contra el hermano de Gabriel Boric quedó grabado en un video que fue compartido por un usuario en redes sociales.

Aquí el video en el que un grupo de secundarios ultrones agreden a Simón Boric, hermano del Presidente Boric.



No podemos permitir que esta violencia quede impune. Carabineros y el estado debe ir tras estos violentistas, llevarlos detenidos y buscar la sanción correspondiente. pic.twitter.com/y80jfCrGcl — Alejandro Basulto (@Ale_Basulto) September 1, 2022

“No podemos permitir que esta violencia quede impune. Carabineros y el estado debe ir tras estos violentistas, llevarlos detenidos y buscar la sanción correspondiente”, escribió.

A medida que se acerca la fecha en la que Chile votará su nueva constitución, la gente en la calle se debate entre quienes la apoyan y quienes están en contra.

Las manifestaciones, los anuncios de televisión y los folletos muestran el entusiasmo por aprobar o rechazar la constitución, escrita por electores electos predominantemente independientes y progresistas.

Casi el 80 por ciento de los chilenos votaron a favor de redactar una nueva constitución en 2020, un año después de que violentas protestas contra la desigualdad sacudieran a la principal nación productora de cobre del mundo.

