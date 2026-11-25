La comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco cuenta con dos correos electrónicos para informar sobre posibles contagios de varicela, luego de que las autoridades del plantel suspendieran las actividades académicas presenciales por un brote de esta enfermedad.

¿Dónde reportar un contagio de varicela en el CCH Azcapotzalco?

Si eres estudiante o integrante de la comunidad y tienes un diagnóstico de varicela, puedes notificar tu situación a través de las siguientes direcciones:

Estos son los medios de contacto que la Dirección del plantel puso a disposición para recibir los reportes de contagio y dar seguimiento a la situación sanitaria.

¿Por qué es importante reportar un caso de varicela?

La identificación de nuevos contagios es una parte importante de las medidas preventivas implementadas por el CCH Azcapotzalco, pues permite a las autoridades mantener la vigilancia epidemiológica y conocer cómo evoluciona el brote entre los integrantes de su comunidad.

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa. Su transmisión puede ocurrir a través de las gotículas respiratorias que se expulsan al toser o estornudar, por lo que la detección de posibles casos resulta relevante para reducir el riesgo de propagación.

Por ello, si presentas síntomas o recibiste un diagnóstico, es importante que busques atención médica y sigas las indicaciones del personal de salud. También puedes utilizar los correos habilitados por el plantel para comunicar tu situación.

¿Cuándo regresan las clases presenciales en el CCH Azcapotzalco?

La suspensión de actividades presenciales comenzó este miércoles 25 de noviembre de 2026, por recomendación de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM.

Durante este periodo, las actividades académicas continuarán en línea, por lo que los estudiantes deberán mantenerse atentos a las indicaciones de sus profesores y de las autoridades escolares.

De acuerdo con el comunicado de la Dirección del plantel, el regreso a las aulas está previsto para el próximo lunes 30 de noviembre.

La medida busca dar oportunidad de evaluar las condiciones sanitarias de las instalaciones, reforzar la vigilancia epidemiológica e identificar oportunamente posibles nuevos contagios.