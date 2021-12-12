Estudio revela que los perros pueden entender hasta 215 palabras

Un estudio realizado en Canadá reveló que los perros pueden llegar a entender hasta 215 palabras siempre y cuando reciban un buen adiestramiento, pues los perros pueden ser más inteligentes de lo que las personas consideran.

Cathernie Reeve y Sophie Jacques, investigadoras del Departamento de Psicología y Neurociencia de la Universidad de Dalhousie, Canadá, entrevistaron a 165 dueños de perros de todo tipo de razas para realizar el estudio.

Las investigadoras cuestionaron a las personas sobre las frases que utilizan usualmente para llamar a sus perros y con qué palabras sus mascotas responden más, enfocándose solo en palabras en inglés.

Las psicólogas informaron que las palabras más comunes que usaban los dueños para comunicarse con sus perros eran sentado, quieto, acostado, dame la pata, entre otras. Las investigadores detallaron que dichas palabras las clasificaron en comandos, términos familiares, nombres, juegos, comida, entre otras categorías.

“Debido a su historia evolutiva y su estrecha asociación con los humanos, los perros domésticos aprendieron a responder a las señales verbales y no verbales humanas a un nivel incomparable con otras especies”, explicaron las expertas en su estudio.

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Perros entienden hasta 215 palabras

Las científicas concluyeron al finalizar el estudio, que los perros pueden entender hasta 215 palabras siempre y cuando tengan un adiestramiento riguroso y ejecutado por profesionales.

El estudio también reveló que los perros de pastoreo como el pastor australiano, border collie y pastor alemán, así como los perros de compañía tal como el Charles Spaniel, Bichos Frise y hasta el Chihuahua, registraron una mejor reacción a las palabras en comparación con otras razas.

“El estudio actual es consistente con la investigación existente que sugiere que los perros pueden ser particularmente hábiles para responder a órdenes en lugar de palabras objetivas”, señalaron las psicólogas canadienses.

En 1928, los científicos CJ Warden y LH Warner trataron de averiguar la capacidad de compresión de los perros. Un Pastor Alemán fue puesto a prueba y logró entender alrededor de 68 palabras, a lo que los investigadores concluyeron que tenía la capacidad intelectual de un niño de ocho años.