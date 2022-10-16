EU negará acceso a venezolanos que usen vías ilegales

Estados Unidos (EU) advirtió a los venezolanos que de utilizar formas de ingreso ilegales perderán el acceso seguro y legítimo al país norteamericano.

Lo anterior luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciará una nueva manera segura y legal para que los venezolanos elegibles, que tengan patrocinadores, viajen por vía aérea a Estados Unidos.

Asimismo, se informó que quienes ingresen por esta vía tendrán asegurada la residencia en el país norteamericano y la posibilidad de solicitar autorización de empleo.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha enfatizado que todos aquellos venezolanos que se encuentren dentro de los siguientes requerimientos, perderán su oportunidad de permanecer de manera legítima en ese país:



Se ha ordenado su remoción de Estados Unidos en los últimos cinco años.

en los últimos cinco años. Han cruzado la frontera de EU sin autorización entre puertos de entrada después de la fecha de este anuncio.

Han ingresado de manera irregular a México o Panamá después de la fecha de este anuncio, o es un residente permanente o un ciudadano dual de cualquier otro país que no sea Venezuela, o actualmente tiene estatus de refugiado en cualquier otro país.

No ha completado las vacunas y otros requisitos de salud pública.

EU informará en próximos días cómo será el ingreso legal de migrantes venezolanos |SANDRA SEBASTIAN/REUTERS

Así será el acceso legal para los venezolanos en EU

El proceso para ingresar de manera segura y legítima a Estados Unidos se encuentra publicado en la página del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde se indican que las condiciones para participar dentro de este programa, son:



Tener un patrocinador en Estados Unidos que les proporcione patrocinio económico y otro tipo de apoyo.

que les proporcione patrocinio económico y otro tipo de apoyo. Aprobar rigurosas verificaciones e investigaciones biométricas y biográficas de seguridad nacional y seguridad pública.

Completar los requisitos de vacunación y otros requisitos de salud pública.

Además, el gobierno de Estados Unidos notificó que la información adicional sobre este nuevo proceso estará disponible en la página del Departamento de Seguridad Nacional durante los próximos días, por lo que pidió permenecer pendiente a las fuentes oficiales.