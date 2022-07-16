EU emite alerta de viaje a Sinaloa tras captura de Caro Quintero

La Embajada de Estados Unidos (EU) en México emitió una alerta de viaje a los estados de Sonora y Sinaloa, debido a que podrían ocurrir enfrentamientos entre grupos criminales tras la detención de Rafael Caro Quintero, conocido como el “narco de narcos”.

“Existe la posibilidad de enfrentamientos entre las organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad mexicanas en Sinaloa, con base en los informes del arresto de un destacado líder del cártel”, indicó la dependencia estadounidense.

Según la alerta de viaje, EU pidió a sus ciudadanos esperar hasta que haya una mayor presencia policial, tanto en Sinaloa como en Sonora, para arribar a nuestro país.

Los asesinatos de organizaciones criminales y las disputas territoriales pueden provocar que los transeúntes resulten heridos o muertos.

Actualmente la alerta de viaje para Sinaloa es nivel 4, por lo que la recomendación es “no viajar por delincuencia y secuestro”. Mientras que Sonora se encuentra en nivel 3, lo que significa reconsiderar viajar a esta entidad ubicada al norte de México.

Rafael Caro Quintero tiene 69 años y fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara. Obtuvo su libertad hace nueve años luego de que un juez considerara que debía ser juzgado por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.@salvador_maceda con la historia en #Hechos pic.twitter.com/a3MxhSsxeV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2022

EU agradece captura de Caro Quintero y buscará su extradición

La alerta de viaje de EU se emitió tras la captura de Caro Quintero la tarde de este 15 de julio en el municipio de Choix, Sinaloa, gracias a un elemento canino de nombre “Max”, perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar).

Caro Quintero era buscado por las autoridades de seguridad del gobierno mexicano, cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra, así como con una orden de extradición a EU.

Merrick B. Garland, Fiscal General del Departamento de Justicia de EU, recordó que Quintero era buscado “por su presunta participación en el secuestro y asesinato del agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985”.

Statement from Attorney General Merrick B. Garland on Capture of Rafael Caro-Quinterohttps://t.co/EmIsetLvvm — Justice Department (@TheJusticeDept) July 16, 2022

Garland aseguró que el arresto del presunto narcotraficante era la culminación del trabajo incansable de la DEA y sus socios mexicanos, para llevarlo ante la justicia por sus presuntos delitos, incluida la tortura y ejecución de “Kiki” Camarena.

“Estaremos buscando su extradición inmediata a los Estados Unidos para que pueda ser juzgado por estos crímenes en el mismo sistema de justicia que el agente especial Camarena murió defendiendo”, sentenció el fiscal.

Luego de su captura en Sinaloa, las autoridades trasladaron a Rafael Caro Quintero al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, un penal de máxima seguridad del Estado de México.

