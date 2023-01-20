EU abre en México oficina de la Administración Federal de Aviación

A través de un comunicado, el embajador de Estados Unidos (EU) en México, Ken Salazar anunció que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) abrió por primera vez en su historia una oficina en México, la cual servirá para fortalecer la cooperación con las autoridades y el sector privado de la industria de la aviación, con lo que se profundizará el diálogo y el trabajo conjunto para que ambos países colaboren en materia de aviación civil.

“En este sentido, con respeto a la soberanía de México, consideramos que la implementación de las recomendaciones de la FAA a través de vías legislativas, nos ayudará a que nuestros vínculos en materia de aviación den más frutos para ambos países y nos ayuden a ser más competitivos”.

El embajador de EU mencionó que al reunirse con representes de empresas líderes y autoridades de la industria de la aviación, reafirmó que el vínculo aéreo es esencial para unir a ambas naciones.

“Profundizar nuestra integración y contribuir a que América del Norte se consolide como una potencia económica en beneficio de nuestros pueblos”.

Aseguró que México es el país con más vuelos de y hacia EU, convirtiéndolo en el primer destino de viaje de los estadounidenses. Uno de cada cuatro de los estadounidenses que viajaron al extranjero, lo hicieron hacia algún destino mexicano, representando alrededor de 13 millones de viajeros.

“Gracias a la industria de la aviación, nuestras naciones se conocen mejor, nuestro comercio se profundiza al generarse mayores oportunidades y el sector aeronáutico nos permite adentrarnos a las empresas del futuro con mayor dinamismo” advierte Ken Salazar.