EU relaja política fronteriza para niños migrantes no acompañados

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, flexibilizó una controvertida política fronteriza de la era del ex mandatario Donald Trump, lo que significa que los niños migrantes no acompañados no serán deportados del país.

"La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) está rescindiendo con respecto a los niños no ciudadanos no acompañados una Orden bajo el Título 42 que suspende el derecho a introducir a ciertas personas en Estados Unidos", mencionaron los CDC este sábado.

"En efecto, esto significa que los niños no ciudadanos no acompañados no serán expulsados de Estados Unidos bajo la orden de los CDC", agregó.



Los CDC emitieron la orden hace dos años



La orden del Título 42 fue emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en el mes de marzo del año 2020, al comienzo de la pandemia de COVID-19, y permitió a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a las familias migrantes atrapadas cruzando la frontera entre Estados Unidos y México sin la posibilidad de buscar refugio en Estados Unidos.

Desde que entró en vigencia, los inmigrantes han sido rechazados más de 1.6 millones de veces bajo la política, aunque algunos de esos casos fueron personas que cruzaron varias veces.

En una orden separada de 21 páginas que justifica la decisión de poner fin al Título 42 para los niños migrantes no acompañados, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, citó la reciente disminución a nivel nacional de los casos de COVID-19 y el aumento de las tasas de vacunación en Estados Unidos y en los países de los migrantes que viajan a la frontera sur.

Al inicio de su presidencia, Biden eximió a los niños migrantes no acompañados de la política de expulsión, pero un juez federal de Texas dictaminó el 4 de marzo que los menores no podían ser excluidos en un caso presentado por el estado de Texas contra la administración.

El fallo, que está en contra de otra orden de la corte de distrito de Estados Unidos en 2020 que bloquea las expulsiones de niños migrantes no acompañados, ha presionado a la administración para que considere si revertir la orden por completo.

Con información de Reuters.