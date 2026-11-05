El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas contra personas y compañías relacionadas con el transporte de petróleo hacia y desde Cuba, así como con el suministro de equipo militar a las fuerzas armadas de la isla.

El paquete contempla sanciones contra dos individuos y ocho empresas, entre ellas dos corporaciones chinas, a las que Washington también vincula con sectores de poder cubanos.

Nuevas sanciones de EU contra Cuba

Las nuevas sanciones fueron emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro estadounidense.

Entre las empresas sancionadas se encuentran Caroil Transport Marine, con sede en Chipre, y Tentacool Commercial, registrada en Panamá.

También fueron incluidas las compañías cubanas Internacional Marítima y Petróleos Marítimos del Caribe (Petromarca).

El secretario de Estado de #EstadosUnidos, Marco Rubio (@SecRubio), anunció sanciones contra ocho entidades y dos individuos cubanos vinculados con una red de compañías marítimas utilizadas para transportar #petróleo hacia y desde #Cuba.



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Las medidas también alcanzan a dos empresas estatales de la isla: Cubaelectrónica, dedicada a la importación de suministros y equipos electrónicos, y Tecnosime, comercializadora de servicios técnicos y tecnológicos.

A estas se suman las compañías chinas CEIEC y Beijing H&C Technologies, señaladas por Washington de proporcionar componentes y equipo de carácter militar mediante la empresa cubana Duna.

Personas sancionadas por EU

En cuanto a las personas incluidas en el nuevo paquete, figura Guillermo Rodríguez López-Calleja, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con una estructura dedicada al transporte marítimo de productos petrolíferos.

La otra persona sancionada es Any Rodríguez Lastres, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta del conglomerado militar cubano GAESA.

“Estados Unidos no tolerará redes comunistas subversivas en nuestro hemisferio. El régimen marxista cubano se apoya en una red de empresas estatales, empresas conjuntas e intermediarios extraterritoriales para mantener sus sistemas en funcionamiento, y sus patrocinadores extranjeros le suministran el equipo militar que sustenta a sus fuerzas armadas y permite las constantes amenazas contra el territorio estadounidense”, escribió Marco Rubio en su cuenta de X.

The United States will not tolerate subversive communist networks in our hemisphere.



The Marxist Cuban regime relies on a web of state-owned enterprises, joint ventures, and offshore intermediaries to keep its systems running, and its foreign backers supply the military… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 5, 2026

“Hoy, impongo sanciones a ocho entidades y dos personas vinculadas a la red financiera y de transporte marítimo del régimen, a entidades estatales de importación y asistencia técnica, y a proveedores con sede en China que abastecen a las fuerzas armadas del régimen”, agregó el secretario de Estado de EU.