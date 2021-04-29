EU superará a China: Joe Biden en su primer discurso ante el Congreso

Esta noche, a 100 días de haber iniciado su gobierno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio su primer discurso ante el Congreso, en el que expuso que impulsará un proyecto de casi dos billones de dólares con el que se pretende favorecer a familias estadounidenses y al sector educativo, principalmente.

El mandatario norteamericano arribó al Congreso de Estados Unidos, en Washington, usando cubrebocas, entre aplausos y acompañado de la vicepresidenta, Kamala Harris, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El presidente Joe Biden comenzó su discurso afirmando que “Estados Unidos está en movimiento de nuevo”, ello luego de que el país del norte ha enfrentado una crisis en los casos de Covid-19 desde el año pasado cuando inició la pandemia durante el gobierno de Trump.

Te puede interesar: Llegan los restos de 17 migrantes a Tenerife

"Ahora, después de sólo 100 días, puedo informar a la nación que Estados Unidos está de nuevo en marcha, convirtiendo el peligro en posibilidad, la crisis en oportunidad, el retroceso en fuerza", expresó Joe Biden.

El demócrata aseguró que superó la cantidad de vacunas contra Covid-19 que prometió para los primeros 100 días de su mandato, pues originalmente la meta ascendía a 100 millones de vacunas; sin embargo, hasta el momento se han aplicado 220 millones, declaró Joe Biden.

Además, aseguró que los planes de gasto "reinvierten en el futuro de la economía y de los trabajadores estadounidenses, y nos ayudarán a superar a China y otros países del mundo."

Joe Biden promete educación y empleo en EU

Durante su informe, el mandatario también sostuvo que el nuevo paquete a favor de la educación y la familia “es una inversión única en una generación y vital para el futuro de Estados Unidos”, y con este buscarán bajar a la mitad la pobreza infantil en dicho país.

Aclaró que se destinarán 200 mil millones de dólares a la educación preescolar gratuita y universal, para niños de tres y cuatro años; además de 109 mil millones de dólares para la universidad comunitaria gratuita.

Joe Biden también habló sobre los 800 mil millones de dólares que su gobierno invertirá en créditos fiscales destinados a las familias de ingresos medios y bajos.

"Tenemos que demostrar que la democracia sigue funcionando, que nuestro gobierno puede cumplir con la gente", señaló Biden, haciendo hincapié en que durante estos primeros 100 días creó más de un millón de empleos a través del “American Jobs Plan”.

Casi al final de su discurso, Joe Biden llamó al Legislativo a aprobar una normativa que proteja a los “soñadores”, refiriéndose a los jóvenes indocumentados, sobre todo menores de edad, que arriban al país norteamericano con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

Te puede interesar: El antes y después del muro fronterizo en la era Biden