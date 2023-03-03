Aplican eutanasia a una mujer de Bélgica que asesinó a sus 5 hijos

Genevieve Lhermitte, la mujer de Bélgica que fue condenada a cadena perpetua en 2008 por degollar a sus cinco hijos, ha muerto por eutanasia. Su fallecimiento se ha producido en un hospital de Valonia, sur del país.

Los medios locales Sudinfo y Le Soir confirmaron que murió este miércoles a sus 56 años en el hospital Léonard de Vinci en Montigny-le-Tilleul, como resultado de una eutanasia que ella misma solicitó por "sufrimiento psicológico sin esperanzas".

La mujer de Bélgica intentó suicidarse

Genevieve Lhermitte estaba acusada de haber asesinado a sus cinco hijos. Al parecer, la mujer degolló con un cuchillo a sus hijos en sus respectivas habitaciones el pasado 28 de febrero de 2007. Después de estos cinco asesinatos, Genevieve Lhermitte intentó suicidarse.

Según informaron los medios locales por aquella época, conocidos de la familia declararon que todo se veía en orden desde afuera, a pesar de que la mujer no interactuaba mayormente con otras personas.

Planeó el asesinato de sus 5 hijos

El caso era difícil de entender. Genevieve, nacida en 1966 en Bruselas, se había casado con un estudiante marroquí llamado Bouchaib Moqadem, quien a su vez mantenía una confusa relación con un médico belga llamado Michel Schaar.

De hecho, con el tiempo la familia acabó instalándose en la casa del médico, que además se hacía cargo de los problemas financieros. El 28 de febrero de 2007, cuando Moqadem se encontraba de viaje en Marruecos, su esposa fue a una carnicería para hacerse con dos cuchillos y preparó dos cartas, una en la que entregaba sus joyas a sus hermanas y otra para explicar a una amiga lo que se disponía a hacer.

En esta carta se refería al doctor Schaar como "un bastardo" y cargaba contra su marido por no escuchar sus advertencias.

Un jurado de Bélgica la declaró responsable de sus actos

El tribunal de Nivelles, localidad ubicada al sur de Bruselas, Bélgica, condenó en diciembre de 2008 a cadena perpetua a la madre, después de que el jurado la declarara responsable de sus actos y culpable de asesinato premeditado.

El caso conmocionó a la opinión pública belga, que siguió puntualmente el desarrollo de la investigación y el proceso.

Hasta el día mismo del juicio, los psiquiatras que examinaron a Lhermitte consideraron que era responsable de sus actos, pese a que se encontraba en un estado de ansiedad aguda y de depresión cuando asesinó a sus hijos.

Asesinato de sus hijos conmocionó al mundo

Durante el desarrollo del juicio en el que fue condenada, el cual generó conmoción en Bélgica y alrededor de todo el mundo, se descubrió una carta que le había escrito a su terapeuta un día antes de ese trágico día de 2007. En ella, revelaba sus planes para llevar a cabo los asesinatos y después atentar contra sí misma.

Pese a que en un momento se discutió la posibilidad de que fuese llevada a una clínica psiquiátrica, las autoridades judiciales consideraron que era consciente al momento de actuar, por lo que le adjudicaron los cargos de asesinato premeditado a Lhermitte.

Sin embargo, el jurado encargado del caso se pronunció en contra de esas recomendaciones y aseguró que Genevieve Lhermitte era culpable del asesinato premeditado de sus cinco hijos.

La elección de la fecha para se aplicara la eutanasia, fue el mismo día en que ella había quitado la vida a todos sus hijos, es el último de los elementos inquietantes de esta terrible historia.