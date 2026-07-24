¡Evita infracciones y accidentes! Estas son las multas de la Guardia Nacional

Con las maletas listas y el tanque lleno, miles de vacacionistas saturan los principales accesos y casetas de la capital hacia el interior de la República. Ante este incremento de flujo vehicular, la Guardia Nacional desplegó el Operativo Vacacional Verano 2026 con más de 15 mil elementos en toda la red carretera federal para brindar asistencia y prevenir siniestros viales.

Las autoridades recuerdan que la función principal de estos dispositivos es garantizar que las familias regresen a casa sanas y salvas, por lo que el respeto a las reglas del camino es fundamental durante todo el trayecto.

¿Cómo identificar a la autoridad que puede sancionarte?

En carreteras, autopistas y puentes federales, la única autoridad con facultades legales para imponer infracciones es la Guardia Nacional. Para evitar cualquier tipo de extorsión o confusión, toma en cuenta el protocolo oficial de detención:

Identificación visible: El personal operativo debe portar chaleco fluorescente con distintivos oficiales y desplazarse en patrullas tipo Carro Radio Patrulla (CRP).

Zona segura: El oficial debe indicarte que te detengas en un punto seguro del camino (acotamiento o bahía) sin poner en riesgo la circulación.

Procedimiento obligatorio: La persona uniformada debe identificarse con nombre y cargo, explicar con claridad la falta cometida y solicitar tu licencia de conducir vigente y tarjeta de circulación.

Boleta de infracción: En caso de proceder la sanción, el agente emitirá la boleta oficial detallando la falta cometida y el monto a pagar según el tabulador en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

TABLA DE MULTAS: Lo que te puede costar un descuido en carretera

Infracción Vial Costo Estimado de la Multa No usar el cinturón de seguridad Desde $1,700 pesos Manejar utilizando el teléfono celular Desde $1,700 pesos Rebasar por la derecha o invadir carril contrario Entre $3,500 y $8,000+ pesos Exceder los límites de velocidad permitidos Entre $3,500 y $8,000+ pesos Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias Hasta $23,460 pesos

Recomendaciones antes de tomar la autopista

Las autoridades de la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) invitan a los automovilistas a revisar los puntos básicos del vehículo antes de encender el motor: revisar la presión de neumáticos, niveles de aceite y frenos, evitar manejar con fatiga y mantener en todo momento una distancia de seguridad prudente.

En caso de cualquier emergencia o solicitar auxilio vial gratuito en carreteras federales, puedes comunicarte de inmediato al 088 de la Guardia Nacional o al 074 de CAPUFE.