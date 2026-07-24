¡Corre a llenar el tanque! Así quedó el precio de la gasolina para HOY viernes 24 de julio 2026

En los últimos días, el incremento en el costo del combustible ha sido una constante, y aquí te dejamos el precio de gasolina en México para que decidas si es el mejor momento para cargar este 24 de julio 2026 en distintas regiones del país; te compartimos el nuevo precio de la Magna, Premium y Diésel.

En algunas zonas, el precio de la gasolina Premium supera los 28 pesos el litro. Azteca Noticias te comparte la lista de costos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México para julio 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.51 pesos.

Diésel por litro: 27.06 pesos.

Precio del gas natural para este 24 de julio 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 24 de julio 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.71 pesos.

Diésel por litro: 26.99 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 24 de julio 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.08 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para julio 2026

El precio de la gasolina en Jalisco registró cambios importantes para este viernes 24 de julio 2026.

Gasolina Regular precio por litro: 23.97 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.31 pesos.

Diésel por litro: 27.14 pesos

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY 24 de julio 2026

El precio de la gasolina en Nuevo León registró cambios importantes para este viernes 24 de julio 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?

Gasolina Regular precio por litro: 24.08 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.52 pesos.

Diésel por litro: 27.06 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en San Luis Potosí HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.90 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.79 pesos.

Diésel por litro: 27.07 pesos.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¿Sabes cuánto te cuesta llenar el tanque en México con gasolina Magna hoy? El precio oscila entre los $947.60 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,139.60 pesos por 40 litros

Por otro lado, los vehículos con 60 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,420.80 pesos por gasolina magna y $1,708 .80 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?