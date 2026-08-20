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Lentes inteligentes y celulares: así intentaron hacer trampa en examen de la UNAM

Los examenes de control de la UNAM no estuvieron “libres” de la trampa; al menos 22 estudiantes fueron cachados durante la prueba en el Palacio de los Deportes.

examen unam
¡Esto pasó durante el examen UNAM!|Cáptura de pantalla

Escrito por: Felipe Vera

El Palacio de los Deportes en Ciudad de México albergó a miles de estudiantes que se presentaron al examen de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y aunque muchos lo vieron como una segunda oportunidad, otros cuantos decidieron hacer trampa, al menos 22 fueron cachados de acuerdo a Leonardo Lomelí, rector.

Lentes inteligentes y celulares: los métodos que detectó la UNAM para hacer trampa durante el examen

De acuerdo con los reportes, los estudiantes utilizaron distintos métodos, pero los más recurrentes fue el uso de lentes inteligentes con cámara, mediante los cuales se intentó grabar el contenido de la evaluación, los celulares también estuvieron en la lista, además de algunos acudieron al baño para revisar sus teléfonos en busca de los más de cien activos que tiene el examen.

También alteraron comprobantes para intentar ingresar

La creatividad para hacer trampa no se limitó a la tecnología, también en los comprobantes de cita, algunas personas buscaron modificar los datos del documento para ingresar a las instalaciones del Palacio de los Deportes.

Aunque los intentos fueron detectados, el rector dejó claro que los casos no quedarán resueltos únicamente con la suspensión de las pruebas. Los aspirantes involucrados tendrán derecho a que su situación sea revisada por las autoridades correspondientes y, si se determina que hubo un error atribuible a la Universidad, sus derechos podrán ser restablecidos.

"Si hubiera algún error atribuible a la universidad, pues será restablecido su derecho (a los aspirantes), por eso todas las citas se deben desahogar en esta semana para que estemos en posibilidad de que se resuelva antes de la publicación de los resultados", apuntó.

La UNAM informó que busca resolver estas situaciones antes de publicar los resultados del proceso. El dato adquiere relevancia porque los 22 casos fueron detectados en Ciudad de México entre más de 30 mil aspirantes que habían presentado el examen de control, por lo que representan una proporción reducida frente al total de participantes.

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