“La IA hizo la desinformación más peligrosa”: Expertos alertan sobre nueva era de noticias falsas

La Inteligencia Artificial transforma radicalmente la forma en que se crea y distribuye la desinformación en internet. Lo que antes requería equipos especializados, tiempo y recursos, hoy puede hacerse en minutos desde una computadora e incluso desde un teléfono celular.

¿Por qué la IA representa un nuevo riesgo para la información?

Durante el foro “El combate a la desinformación en la era de la inteligencia artificial”, organizado por el Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México. Académicos y especialistas coincidieron en que la Inteligencia Artificial no creó las noticias falsas, pero sí las volvió más rápidas, más baratas y sobre todo más difíciles de detectar.

María del Carmen Fernández Chapou, integrante del Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey, explicó que el término “fake news” ya resulta insuficiente para describir el problema actual.

Hoy la desinformación incluye contenido manipulado, imágenes fuera de contexto, audios alterados, titulares engañosos y hasta videos generados con Inteligencia Artificial:“La IA no inventó la desinformación, pero la volvió más rápida, barata y personalizada”, advirtió Fernández Chapou.

La especialista subrayó que incluso los universitarios, pese a su familiaridad con la tecnología, presentan limitaciones al momento de verificar información de forma sistemática.

¿Cómo se combate la desinformación en la era digital?

Uno de los conceptos centrales del foro fue la necesidad de fortalecer la Alfabetización Mediática e Informacional, es decir, enseñar a las personas a evaluar críticamente lo que consumen en redes sociales e internet.

Fernando Gutiérrez, doctor en Diseño y especialista en visualización de información, explicó que hoy una sola persona puede crear múltiples versiones de un mensaje falso adaptadas a distintos públicos: “La desinformación efectiva parece verosímil”, señaló.

Cabe decir que actualmente, el Observatorio de Medios Digitales trabaja con Verifactz GPT, una herramienta desarrollada para asistir en la verificación de información, además de fomentar habilidades de pensamiento crítico.

VerifactzGPT es una herramienta de IA que ayuda a detectar desinformación en internet y enseña a verificar información en redes sociales y medios digitales. https://t.co/5aEtIfOgdB — Observatorio de Medios (@OMD2024) March 19, 2026

¿La desinformación ya es una industria?

Para Alejandro Martín del Campo, profesor del Tecnológico de Monterrey, la respuesta es sí. El catedrático aseguró que la desinformación funciona como una industria completa con modelo de negocio, infraestructura tecnológica y demanda sostenida. Además, advirtió que existe una regulación todavía débil frente al crecimiento acelerado de contenidos manipulados.

Por su parte, Claudia Ocaranza, de la Maldita.es, afirmó que el combate a la desinformación requiere una alianza entre periodismo, comunidad y tecnología para construir ecosistemas digitales confiables.

¿México, base de espionaje? Alertan de espías rusos y crece la preocupación internacional

La preocupación por la IA también crece entre usuarios

Durante el foro se reveló que 50% de quienes usan internet ya utilizan herramientas de Inteligencia Artificial, mientras que 63% de la población teme por el uso de sus datos personales y 62% por el robo de información bancaria.

Especialistas concluyeron que el futuro de la IA dependerá de la transparencia, la ética, además de la capacidad de la sociedad para desarrollar pensamiento crítico. La gran pregunta ahora es: ¿estamos preparados para distinguir la verdad en una era donde cualquier contenido puede parecer real?