Sociedad civil exige la desaparición inmediata de Infodemia; Señala que fabrican desinformación
Sociedad Civil México exige la cancelación inmediata de Infodemia. Tras quedar exhibidos mintiendo sobre el derrame de Pemex y el uso de IA, la sociedad civil advierte que no puede ser juez y parte de la verdad.
La organización Sociedad Civil México ha lanzado una exigencia contundente: la cancelación inmediata de la plataforma Infodemia. A través de un comunicado público, denunciaron que este organismo, adscrito al Sistema Público de Radiodifusión (SPR), ha dejado de ser una herramienta contra la desinformación para convertirse en un aparato de propaganda que "fabrica mentiras cuando le sirve al poder".
Para la organización, Infodemia ha perdido toda credibilidad al incurrir en una práctica sistemática de faltas a la verdad, financiadas con el dinero del pueblo. Por ello, exigen no solo su desaparición, sino una auditoría independiente sobre el uso de sus recursos y el fin de cualquier estructura gubernamental que opere como "verificador oficial".
El sustento de la exigencia: El historial de engaños
La demanda de Sociedad Civil México se fundamenta en casos recientes donde la plataforma fue utilizada para torcer la conversación pública y encubrir errores del Gobierno:
- El montaje de la Inteligencia Artificial: En un intento por descalificar las imágenes reales de una mujer descansando en los balcones de Palacio Nacional, Infodemia aseguró falsamente que se trataba de contenido creado con IA. El engaño fue desmentido por expertos, evidenciando que la plataforma usa la tecnología como pretexto para la censura.
- El encubrimiento del derrame en Veracruz: El pasado 20 de marzo, Infodemia tildó de "mentira" los reportes de Azteca Noticias y Greenpeace sobre el derrame de crudo en las costas veracruzanas. A pesar de que la plataforma negó cualquier vínculo de la paraestatal, el "teatro" se cayó cuando Pemex reconoció oficialmente que el hidrocarburo provenía de uno de sus ductos.
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Gracias.
➡️ Comunicado público a la Presidenta de México, @Claudiashein
Infodemia no combate la desinformación: la fabrica cuando le sirve al poder.
Ya mintieron. Ya manipularon. Ya intentaron torcer la conversación pública desde… pic.twitter.com/VvmQcRl28M
Sociedad Civil resalta que no se puede ser juez y parte
El comunicado de Sociedad Civil México subraya que un gobierno no puede ser el encargado de definir qué es verdad, especialmente cuando utiliza su posición para desacreditar a periodistas y especialistas sin sustento científico. "El problema es estructural. Cuando el poder decide qué información es válida, se cruza la línea hacia el control narrativo propio de regímenes autoritarios", señala el documento.
La organización concluye que la defensa de la verdad le corresponde a una sociedad libre y a medios independientes, no a una oficina subordinada al Ejecutivo. La exigencia es clara: México necesita ciudadanos críticos y medios libres, no "mentiras sistemáticas financiadas por el pueblo".