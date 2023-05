Recientemente, durante la mañanera del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se dio a conocer un reportaje que circuló en internet acerca del fentanilo; sin embargo, este fue desmentido, afirmando que eran tomas de hace años. Ante esto, es importante reiterar la importancia de las fake news en las redes sociales.

Cabe recordar, hace algunos años, cuando surgió un concepto que se expandió rápidamente con el uso de internet: las famosas citas citables. Esas frases cursis, ingeniosas o incluso irreverentes, que se le atribuyen a un autor sin que necesariamente las haya dicho o escrito.

A pesar de las mentiras que surgieron hace algunos años con el empleo de redes sociales, la cosa ahora está peor, pues basta con abrir y navegar en internet para encontrar cualquier cosa que roza lo absurdo.

¡No crea todo lo que ve! Las fake news: Uno de los lados oscuros de internet

Es relevante no caer en el garlito, no creer todo lo que se ve ni todo lo que se oye, además, ser responsable de no compartir estas mentiras, acudir a fuentes confiables de información y sobre todo, tener el privilegio de dudar.

Video falso desmentido en la mañanera de AMLO

Fue el pasado 4 de mayo cuando, en la conferencia del Ejecutivo, se presentó un video que fue compartido por diversos medios, además de internet, en el que se presume la elaboración de fentanilo en las sierras de Sinaloa; sin embargo, este fue desmentido.

El secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, negó por completo el contenido de dicho video, en donde se podía ver, supuestamente, el proceso de elaboración de fentanilo; sin embargo, se aclaró que se trataba de metanfetamina.

Posteriormente, hablaron acerca del video que circuló en internet, sobre todo en redes sociales, acerca de un joven, empleado de una cadena de alimento, el cual se veía enmodo “zombie”. Diversos usuarios comenzaron una discusión sobre si el joven se encontraba bajo efectos de drogas, específicamente del fentanilo; sin embargo, esto también fue desmentido, pues Ojeda Durán cuestionó que si el joven había consumido fentanilo no se podría mantener de pie.