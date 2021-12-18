Explosión de gas destruye edificio y deja 15 muertos en Pakistán

Una explosión de gas destruyó un edificio en la ciudad portuaria de Karachi, al sur de Pakistán, lo que dejó al menos 15 muertos y varios heridos.

El inmueble de dos pisos se encontraba en el barrio de Sher Shah, la construcción estaba ocupada por un banco, según medios internacionales.

La emergencia se produjo después de una explosión de gas en un sistema de alcantarillado, lo que dejó 15 personas fallecidas y al menos 16 heridos, informó la policía.

Murtaza Wahab Siddiqui, administrador de la Corporación Metropolitana de Karachi, confirmó en sus redes sociales que la explosión de gas causó la muerte de 15 personas y dejó 16 heridos.

“Ocho de los heridos han sido dados de alta después del tratamiento, mientras que los ocho restantes siguen con atención médica. Dos heridos se encuentran en estado crítico”, expuso el funcionario.

Visited #SMBB Trauma Centre to see the people injured in todays blast. So far 15 people have died & 16 were brought injured. 8 of the injured have been discharged after treatment while the remaining 8 are still being treated. 2 of the injured are in critical condition. Plz pray pic.twitter.com/4hydaUy3s5 — Murtaza Wahab Siddiqui (@murtazawahab1) December 18, 2021

En un primer momento, Murtaza Wahab dio a conocer que entre los restos del edificio derrumbado se habían recuperado 10 cuerpos; sin embargo, la cifra de muertos aumentó conforme pasaron las horas.

Acumulación de gas en alcantarilla produjo emergencia en Pakistán

En tanto, Sohail Jokhio, portavoz de la policía, explicó a una agencia internacional que la explosión se produjo cuando una chispa encendió el gas acumulado en la alcantarilla, la cual se ubicaba debajo del edificio.

Las autoridades de Pakistán desconocen cómo se produjo la chispa que desencadenó la emergencia, por lo que solicitaron el apoyo de un equipo de expertos para investigar los hechos.

🇵🇰#PAKISTÁN | Al menos 12 muertos y 13 heridos tras una explosión en un edificio que alberga un banco en el barrio de Sher Shah, en Karachi.



El estallido fue causado por una fuga de gas.



pic.twitter.com/n18PFE63Hv — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) December 18, 2021

Por su parte, el doctor Sabir Memon del Trauma Center Karachi detalló que de los 16 heridos, al menos dos se encontraban en estado crítico, por lo que fueron trasladados a una unidad de cuidados intensivos.

Según medios internacionales, tras la explosión de gas las ventanas de inmuebles cercanos se rompieron, lo que dejó afectaciones en un automóvil que permanecía estacionado.

Extremely Horrifying an unfortunate incident took place in #SherShah #Karachi with as many as 17 ppl have lost their lives including the father of MNA Alamgir khan, in gas pipeline explosion.



Prayers are with the victims families & the injured. #KarachiBlast pic.twitter.com/DK5uLzULBM — Nαuman Muhammad (@I_am_Nauman_) December 18, 2021

Algunos canales de alcantarillado en esta ciudad de Pakistán se encuentran obstruidos debido a la construcción de estructuras de hormigón, exactamente arriba de ellos.

Tras el derrumbe del edificio, algunos vecinos se movilizaron para ayudar a los bomberos en la búsqueda y rescate de las personas que estaban en el lugar cuando ocurrió la explosión.

