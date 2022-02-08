VIDEO: Reportan explosión en edificio de Emiratos Árabes

La tarde de este martes se registró una explosión en un edificio de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, lo que causó temor ante un posible ataque terrorista. Sin embargo las autoridades no reportaron personas lesionadas o muertas.

En un videos que circulan en redes sociales, se escuchó la explosión e inmediatamente se vio una bola de fuego en lo alto de un edificio, mientras de fondo se escuchaban las sirenas de ambulancias y patrullas de los elementos de seguridad que llegaron al lugar.

En otras imágenes que circularon en redes, se muestra a los policías y servicios de emergencia corriendo hacia la escena, debido a una segunda explosión.

Tras la explosión en el edificio de Abu Dabi, la Embajada de Estados Unidos advirtió a los ciudadanos estadounidenses sobre "informes de un posible ataque con misiles o aviones no tripulados que había ocurrido sobre Abu Dabi", sin dar más detalles.

¿Qué causó la explosión en un edificio de Emiratos Árabes Unidos?

Aunque en un principio se especuló que la explosión se trató de un cohete cohete tipo Houthi que cayó en el último piso de un edificio, algunos medios locales desmintieron que esa versión fuera real.

De acuerdo con medios locales, la autoridad civil de Abu Dabi indicó que la explosión fue causada por acumulación de gas en el edificio, lo que eliminó las dudas de que se tratara de un ataque terrorista contra los Emiratos Árabes Unidos.

Las sospechas de un posible ataque terroristas aumentaron debido a que la explosión se registró muy cerca de la sede donde se realizará el Mundial de Clubes, no obstante, tampoco se registraron daños al estadio ni a los equipos que se encuentran en el país para disputar los partidos de la FIFA.

Además, desde hace unas semanas, los hutíes advirtieron sobre la posibilidad de extender sus agresiones a los Emiratos Árabes Unidos, debido a un conflicto con la coalición árabe, pero esas opciones quedaron descartadas.