Muere trabajador tras explosión en barco camaronero en Mazatlán, Sinaloa

La tarde de este sábado 1 de agosto, un trabajador murió luego de que se registrara una explosión y posteriormente un incendio en un barco camaronero ubicado en el muelle de Las Malvinas, dentro del Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, en Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo a testigos, primero hubo una explosión y después apareció el fuego.

El saldo fue de un muerto, el informe de las autoridades es que la víctima es quien realizaba trabajos de soldadura a bordo de la embarcación y fue alcanzado por las llamas.

Explosión en barco camaronero en Mazatlán

Una persona perdió la vida tras registrarse una explosión e incendio en un barco camaronero ubicado en el muelle de Las Malvinas. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de seguridad, el incidente ocurrió mientras la víctima realizaba trabajos de soldadura en la embarcación.

Tras recibir la alerta sobre el accidente, elementos de Bomberos Mazatlán y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron a un hombre de aproximadamente 70 años inconciente a un costado de la zona donde ocurrió el siniestro, por lo que recibió atención médica de manera inmediata. Sin embargo, pese a la intervención médica, la persona perdió la vida en el barco.

Las autoridades informaron de manera preliminar que la víctima tenía aproximadamente 70 años de edad y era un trabajador que realizaba labores de herrería en la embarcación. Hasta el momento, su identidad no ha sido relevada.

El área fue asegurada por las autoridades mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas que provocaron la explosión y la muerte del trabajador. De manera preliminar, las autoridades señalaron que el hecho podría estar relacionado con una acumulación de gases.