Una explosión al interior de un taller de hojalatería y pintura en la comunidad de San Mateo Tecalco, en Tecámac, Estado de México, terminó con la vida de tres hombres.

El estallido ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana, luego de que presuntamente explotara un tanque de oxígeno dentro del establecimiento. El ruido sorprendió a los vecinos, quienes solicitaron ayuda a los cuerpos de emergencia.

Cuando llegaron los paramédicos de Protección Civil municipal, encontraron a las tres personas sin signos vitales. Pese a la movilización, ya no pudieron hacer nada para salvarlas.

🚨Tres hombres perdieron la vida luego de que explotara un tanque de oxígeno dentro de un taller de hojalatería y pintura ubicado en la comunidad de San Mateo Tecalco, en Tecámac, @Edomex Tras el reporte vecinal, paramédicos de Protección Civil confirmaron el fallecimiento de las víctimas, mientras peritos de la Fiscalía mexiquense iniciaron las investigaciones correspondientes. El reporte de @danielderosastv Más detalles: https://t.co/RBUvgypFz2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 17, 2026

¿Dónde ocurrió la explosión en Tecámac?

El accidente se registró en un taller de hojalatería y pintura ubicado en la comunidad de San Mateo Tecalco.

Tras el reporte, elementos de seguridad acordonaron el lugar para permitir las labores de emergencia y las diligencias correspondientes. También llegaron familiares de las víctimas, quienes se encontraron con la noticia de la muerte de los tres hombres.

¿Qué provocó la explosión del tanque de oxígeno?

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión habría sido provocada por un tanque de oxígeno que se encontraba dentro del taller. Sin embargo, las causas del estallido tendrán que ser determinadas mediante las investigaciones.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento de los cuerpos y comenzaron las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, las autoridades deberán determinar qué provocó la explosión y bajo qué circunstancias se encontraban las víctimas dentro del establecimiento.