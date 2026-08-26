VIDEO: Explosión en polvorín de Tultepec desata emergencia

Una fuerte explosión en un polvorín de la zona de La Saucera, en Tultepec, Estado de México , provocó una intensa movilización de Bomberos, Protección Civil y cuerpos de emergencia durante la tarde de este martes 25 de agosto .

¿Qué se sabe sobre la explosión en la zona de polvorines de La Saucera?

El estallido ocurrió durante la tarde en esta zona de Tultepec, donde se concentran instalaciones dedicadas a la elaboración y manejo de productos pirotécnicos; la detonación generó una columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos cercanos.

Ante la emergencia, bomberos y elementos de Protección Civil se trasladaron hasta el lugar para atender a las personas afectadas y revisar las condiciones en el área; también acudieron policías estatales y municipales, quienes establecieron un perímetro de seguridad alrededor del sitio.

La magnitud del incidente obligó a mantener distancia de la zona mientras se realizaban las labores de atención, debido al riesgo de que pudiera presentarse una nueva explosión.

¿Qué provocó la explosión del polvorín en Tultepec?

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la explosión del polvorín; las autoridades ya investigan para determinar qué ocurrió dentro de las instalaciones y qué fue lo que provocó la detonación.

El momento de la explosión también fue visible desde varios kilómetros de distancia, mientras que imágenes difundidas durante los primeros minutos mostraron parte del humo y las llamas generadas por el estallido.

Los cuerpos de emergencia permanecieron en la zona para atender a los trabajadores lesionados y realizar las labores correspondientes; mientras tanto, el saldo reportado durante las primeras horas puede modificarse conforme avance la atención de las autoridades.

Por ahora, la investigación de las autoridades deberá establecer las condiciones en las que ocurrió el accidente y las causas que provocaron la explosión en esta zona de polvorines de Tultepec, Estado de México.