VIDEO: Rusia causa explosión en base aérea de Ucrania

La oficina presidencial de Ucrania informó que su Ejército se enfrentó a las fuerzas de Rusia a lo largo de casi toda su frontera, en las regiones de Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa. Incluso se registró una explosión que sacudió la Base Aérea de Melitopol, un aeródromo militar para la aviación de transporte al sureste del país.

El momento de la explosión quedó grabado en el video de un corresponsal de una cadena de televisión China, donde se podía ver una enorme bola de fuego y enseguida se escuchó un estruendo.

Algunos medios locales informaron que hubo otros ataques y explosión, en Kharkiv, al este de Ucrania, donde el Ejército de Ucrania se enfrentó a Rusia en la carretera de circunvalación.

Explosión en la base militar de #Melitopol en Ucrania, al parecer por ataque del ejército Ruso.



Este se encuentra en la región de Zaporozhye. pic.twitter.com/HoMS2dPddh — Euric Santi 🦉 (@EuricSanti) February 24, 2022

Después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, declarara la guerra en un discurso televisado antes del amanecer, se escucharon explosiones y disparos durante todo el día en Kiev, una ciudad de tres millones de habitantes.

Rusia atacó más de 10 ciudades en Ucrania

Rusia bombardeó más de una decena de ciudades y pueblos ucranianos, incluso fuera de la capital, Kiev. Las tropas rusas atravesaron la frontera de Ucrania, desembarcando en la ciudad portuaria de Odessa, la base más importante de la flota ucraniana del Mar Negro.

Más tarde, los rusos también llegaron a Kharkiv, la segunda ciudad más grande y a la zona altamente radiactiva de Chernobyl y después las autoridades confirmaron que Rusia la había tomado.

Kherson, la región limítrofe con Crimea, península anexionada unilateralmente por Rusia, tampoco fue la excepción, en general, los combates más intensos se produjeron en áreas militares, aeropuertos y aeródromos.

Videos satelitales recopilados después de la invasión rusa de Ucrania mostraron daños en las áreas de almacenamiento de combustible y la infraestructura aeroportuaria en la ciudad de Chuhuiv.

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, actualizó el número de bajas que dejó el primer día del ataque por parte de Rusia, e indicó que hasta ahora se contabilizaron 137 soldados muertos y 316 heridos.