Cada 5 días una persona es víctima de un explosivo, granada o mina en Michoacán

En Michoacán, ir al campo por el sustento diario se ha convertido en una actividad de riesgo. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, 44 personas han sido víctimas de explosivos en lo que va de 2026, entre ellas 11 que murieron.

El reporte señala que, en promedio, cada 132 horas (5 días) ocurre una afectación relacionada con artefactos explosivos improvisados, minas o granadas.

¿Dónde se concentran las explosiones en Michoacán?

El problema se ha extendido principalmente por zonas de Tierra Caliente y el oriente de Michoacán, donde el uso de explosivos terrestres se ha vuelto cada vez más frecuente.

Municipios como Apatzingán, Uruapan y Cotija enfrentan un escenario en el que minas pueden detonar al paso de personas, mientras drones cargados con explosivos representan otra amenaza.

¿Cómo afecta a los jornaleros la violencia con explosivos?

Entre las víctimas hay policías, militares y presuntos integrantes de grupos delictivos, pero también trabajadores del campo que salen diariamente a cortar fruta.

Para los jornaleros, el riesgo se suma a las condiciones ya complicadas de su trabajo. “Es muy riesgoso para los jornaleros y están en una situación difícil”, señaló Lourdes Vieyra, quien consideró que la población común termina pagando las consecuencias de una disputa que no le pertenece.

Mientras que otros le recriminan al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, "Es muy lamentable el no tener cuidado y no contar con seguridad personal por parte de las autoridades del gobernador de Michoacán", dijo Raúl Ayala, jubilado.

Y Lucina Carrizales, trabajadora de Michoacán señaló: "Hace falta atención de nuestro gobierno que apoyen a las personas necesitadas que realmente no tienen forma de llegar a ellos pues que los escuchen que les pongan un poco de más atención."

¿Qué comunidades han quedado deshabitadas por las explosiones?

El Observatorio advierte que más de cuatro comunidades de Tierra Caliente han quedado deshabitadas debido a la violencia y al riesgo provocado por los explosivos.

Entre los sitios señalados se encuentran Al Alcalde, El Guayabo, Cueramato y Cueramatillo, donde los desplazamientos forzados se han incrementado.

Habitantes consultados también reclamaron una mayor presencia de las autoridades y medidas de seguridad para quienes permanecen en estas comunidades.