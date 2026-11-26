Una explosión en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) se registró en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. El incidente ocurrió en el ejido Las Palomitas, donde se reportó una pérdida de contención y derrame de hidrocarburo en un poliducto.

Tras lo ocurrido, corporaciones de emergencia y personal especializado de Pemex se movilizaron para revisar la zona, evaluar los daños y determinar qué provocó la explosión.

De acuerdo con los primeros reportes, el ducto afectado pertenece al sistema Madero-Linares-Cadereyta y corresponde a una línea de 12”–10”, que quedó fuera de operación.

Petróleos Mexicanos informa que personal especializado atiende un incidente en un ducto ubicado en el ejido Las Palomitas, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Se verifican las condiciones del sitio y el origen del incidente. En Pemex mantenemos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, priorizando la atención oportuna y la protección de las comunidades. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 27, 2026

Algunos usuarios dijeron que el estallido provocó que cimbrara la tierra a varios kilómetros a la redonda.

¿Dónde ocurrió la explosión del ducto de Pemex en Nuevo León?

El incidente se registró en el ejido Las Palomitas, en el municipio de Cadereyta Jiménez.

Elementos de Protección Civil municipal acudieron al sitio, mientras que una unidad de Protección Civil de Nuevo León se dirigía a la zona para apoyar en las labores de atención.

La explosión también provocó la movilización de trabajadores de Pemex de los sectores Ductos Victoria y Monterrey, quienes realizarían revisiones de presión y evaluaciones de la infraestructura afectada.

¿Qué pasó con el poliducto Madero-Linares-Cadereyta?

La línea presentó una explosión y una pérdida de contención que ocasionó un derrame de hidrocarburo. Por esta razón, el ducto quedó fuera de operación mientras se realizan las verificaciones correspondientes.

Pemex informó que personal especializado atiende el incidente y revisa las condiciones del lugar para establecer el origen de lo ocurrido.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la explosión.

¿Hay personas lesionadas por la explosión en Cadereyta?

Hasta el último reporte disponible, las autoridades no habían informado sobre personas lesionadas ni víctimas mortales.

Las labores continúan en el ejido Las Palomitas, mientras personal de Pemex y Protección Civil evalúa las condiciones de seguridad en el sitio.

La prioridad es atender el incidente, revisar la infraestructura y evitar riesgos para las comunidades cercanas.