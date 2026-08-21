VIDEO: ¡Se calentó Morena! Emmanuel Reyes denuncia a Ricardo Sheffield por “guerra sucia”

El pleito entre los senadores de Morena, Emmanuel Reyes Carmona y Ricardo Sheffield Padilla, escaló nuevamente, en esta ocasión Reyes confirmó que presentará una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena contra su compañero de bancada, a quien acusa de realizar señalamientos en su contra y de impulsar una campaña de descalificación.

El senador también adelantó que prepara una acción por la vía civil por presunto daño moral, calumnia y denostación. El conflicto ocurre en medio de las diferencias entre ambos legisladores por sus aspiraciones políticas en Guanajuato.

Durante una declaración, Reyes Carmona aseguró que acudirá a las instancias de su partido para presentar formalmente su queja y sostuvo que las reglas internas de Morena deben aplicarse también entre sus propios integrantes.

Emmanuel Reyes llevará la denuncia ante Morena

“El día de hoy voy a presentar la denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia”, afirmó Emmanuel Reyes.

El senador sostuvo que los estatutos de Morena establecen límites para la confrontación entre sus militantes y cuestionó que existan señalamientos entre integrantes del mismo movimiento.

“Los estatutos de nuestro movimiento son muy claros, son muy precisos. no puede haber denostación calumnia, guerra sucia entre compañeros y compañeras”, señaló.

Reyes agregó que esperaba una resolución pronta por parte de la instancia partidista.

“El día de hoy por la tarde presentaré esta denuncia y yo espero que el A y los integrantes de la Comisión resuelvan a prontitud esta queja que estoy presentando formalmente ante la autoridad intrapartidista de nuestro movimiento”, dijo.

Además, explicó que prepara una denuncia por la vía civil.

“Y por otro lado, también estoy preparando la denuncia que voy a presentar por la vía civil, por el daño moral, por la calumnia, por la denostación y por la guerra sucia que he estado recibiendo por parte del senador Ricardo Sheffield Padilla”, afirmó.

📢 El senador de #Morena, Emmanuel Reyes Carmona, confirmó la denuncia contra su compañero Ricardo Sheffield Padilla, a quien acusa de señalarlo sin pruebas de usar recursos públicos para su campaña en Guanajuato.



Reyes Carmona informó que la acción se presentó ante instancias… pic.twitter.com/MOA0tfubf3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 21, 2026

¿Por qué comenzó el enfrentamiento entre Reyes y Sheffield?

La disputa entre ambos senadores también quedó expuesta en un chat privado de legisladores de Morena, cuya conversación fue difundida en redes sociales por el periodista Irving Pineda.

En ese intercambio, Ricardo Sheffield cuestionó las aspiraciones de Reyes relacionadas con León y citó una postura atribuida a la dirigente nacional Ariadna Montiel: “Nuestra dirigente Montiel nos dice que busquemos postularnos por donde le hemos pedido el voto a la gente, no andarle buscando a otros municipios”.

Reyes respondió que, al haber llegado al Senado mediante una fórmula de carácter nacional, también representa a la República, incluido León.

El intercambio subió de tono cuando Sheffield le respondió: “pues de paso habías de ir a pelear una alcaldía al Estado de México, aprovechando que allí naciste, también incluyendo el estado claro”.