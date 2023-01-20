VIDEO: Extraña formación de nubes sorprende en Turquía

En Bursa, una de las ochenta y un provincias de Turquía, se ha podido apreciar una extraña formación de nubes asombra asombró a los residentes de la ciudad.

El cúmulo circular de nubes ha sido muy similar a un OVNI (Objeto Volador No Identificado) y cubrió el cielo durante las primeras horas de la mañana de la localidad ubicada a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Estambul.

La vista surrealista, que ha sido captada en video, se ha vuelto viral en redes sociales en donde se ha podido observar el súbito desplazamiento de la extraña formación de nubes que sorprendió a residentes poco después del amanecer.

Cabe señalar que esta extraña formación de nubes cambió los colores de naranja a rojo y posteriormente a amarillo.

La dirección meteorológica del Turquía señaló la extraña formación era un ejemplo de "nubes lenticulares" que generalmente se forman como resultado de fuertes fluctuaciones de viento sobre colinas y montañas.

Cabe señalar que las nubes lenticulares son nubes estacionarias que se forman principalmente en la troposfera, típicamente en alineación paralela a la dirección del viento. A menudo son comparables en apariencia a una lente o a un OVNI, Objeto Volador No Identificado.

Los testigos han señalado que la forma de la extraña nube permaneció intacta durante aproximadamente una hora antes de desaparecer del cielo diurno de la provincia de Bursa al sur de Estambúl.

Turkey's Bursa region witnessed an incredible cloud formation… pic.twitter.com/wOWnRTETHp — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) January 20, 2023

¿Qué significa la nube lenticular?

Las "nubes lenticulares" son formaciones de tipo estacionario, es decir, que una vez que se forman permanecen estáticas durante mucho tiempo en el mismo lugar.

¿Qué tipo de turbulencia indican las nubes lenticulares?

A este fenómeno se le conoce como "efecto Foëhn", se trata de turbulencias mecánicas de aire frío, que se posa sobre una atmósfera más cálida. Esto genera zonas "estacionarias" en la atmósfera, que atrapan humedad y le da forma lenticular a la formación gaseosa, principal característica de las "nubes lenticulares".