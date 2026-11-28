Un grave accidente de tránsito registrado en la carretera CA-5, a la altura de la cuesta de La Virgen, en Comayagua, Honduras, dejó un saldo preliminar de nueve personas fallecidas y 19 lesionadas, luego de que un autobús y una camioneta chocaran.

De acuerdo con la información de los bomberos asignados en Siguatepeque, el personal se desplazó para apoyar a la Estación de Bomberos de Comayagua en las labores de emergencia, rescate y atención a las personas afectadas por el percance.

Durante el operativo, los equipos brindaron atención prehospitalaria y realizaron el traslado de dos pacientes. Una mujer fue llevada al Hospital Santa Teresa de Comayagua, mientras que un hombre fue trasladado hasta la aldea de Zambrano.

“El personal se desplazó en apoyo a la Estación de Bomberos de Comayagua para atender un grave accidente de tránsito registrado en la carretera CA-5, a la altura de la cuesta de La Virgen, donde colisionaron un autobús y una camioneta”, mencionó la Estación de Bomberos de Honduras.

En este último punto, el paciente fue entregado a una ambulancia municipal de la Alcaldía de Tegucigalpa para continuar con su traslado y recibir atención médica.

Además de las labores de rescate y asistencia, los cuerpos de emergencia colaboraron en la agilización del tráfico en la zona, debido a las afectaciones viales ocasionadas por el accidente.

Hasta el momento, el reporte de los bomberos señala que el saldo preliminar es de nueve personas fallecidas y 19 lesionadas tras la colisión entre ambas unidades.