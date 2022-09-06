Bomberos encuentran familia muerta en el incendio de una casa

Un incendio en una casa del municipio guatemalteco de Magdalena Milpas Altas acabó con la vida de 12 miembros de una familia la madrugada del martes 6 de septiembre, según los bomberos locales.

Los bomberos encontraron en la casa los cadáveres de cinco menores de la familia, con edades comprendidas entre los cuatro meses y los 14 años.

El portavoz de los Bomberos Municipales Departamentales, Cecilio Chacaj, dijo que las víctimas de dicha familia ya estaban muertas cuando los bomberos llegaron a la casa. Añadió que el incendio se produjo en la parte delantera de la casa, donde vivía la familia.

Los bomberos indican que la familia dejó un fuego de cocina encendido durante la noche y murió por inhalación de monóxido de carbono.