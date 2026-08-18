¿Qué es “farmear aura”? El origen de la expresión que es tendencia en internet

Hay una nueva forma de competir que, a primera vista, puede parecer una broma porque no hay balón, cronómetro ni pista, lo único que valer es quién tiene más presencia o bien, aura.

En redes sociales comenzó a viralizarse una nueva tendencia conocida como “farmear aura”, una expresión que mezcla el lenguaje de los videojuegos con una idea cada vez más utilizada por los jóvenes para hablar de carisma, seguridad y actitud y sí, aunque suene extraño, la dinámica ya dejó de ser únicamente digital.

¿Qué significa “farmear aura”?

Para entenderlo hay que separar la frase en dos partes. “Farmear” viene del inglés to farm y se utiliza desde hace años en los videojuegos para describir la repetición de determinadas acciones con el objetivo de conseguir recursos, experiencia o puntos que permitan mejorar; ahora, la magia radica en trasladar la vida cotidiana.

El “aura”, dentro del lenguaje de internet, no se refiere aquí a algo espiritual. Es una manera de describir aquello que una persona proyecta: seguridad, carisma, estilo, energía o esa capacidad de llamar la atención sin necesidad de decir demasiado.

Por eso, “farmear aura” significa acumular simbólicamente puntos de presencia o admiración. Una mirada, una pose, una respuesta ingeniosa o incluso una manera particular de caminar pueden convertirse, bajo esta lógica, en una jugada que suma puntos.

Y también ocurre lo contrario. Si alguien pierde la compostura, se equivoca o intenta lucirse y fracasa, puede “perder aura”.

De los memes a una especie de marcador invisible

Seguramente has visto comentarios como “+1000 de aura” o “perdió toda el aura” y aunque es complicado entenderlo, la gracia está precisamente en imaginar que existe un marcador que nadie puede ver, pero que todos parecen entender.

La fórmula es sencilla: haces algo que impresiona y ganas puntos; haces algo incómodo y los pierdes.

Una reacción inesperada puede convertirse en una victoria. Una pose bien ejecutada también. Incluso mantener la seriedad mientras todos alrededor intentan hacerte reír puede ser suficiente para que los usuarios consideren que alguien está “farmeando aura”.

La tendencia encontró terreno fértil en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde los videos cortos permiten convertir prácticamente cualquier momento en una escena susceptible de recibir una puntuación imaginaria.

#FarmearAura #tendencia #tiktok #Viral ♬ sonido original - iqeydiz @iqeydiz Farmear aura es una tendencia que se ha vuelto muy popular en TikTok en 2026, y su origen viene del mundo de los videojuegos. «Farmear» significa acumular puntos o recursos, mientras que el «aura» representa el carisma, la presencia o el nivel de una persona. Juntos, estos conceptos comenzaron a utilizarse para describir acciones tan llamativas o impresionantes que hacen que alguien gane estatus frente a los demás. La tendencia ha crecido tanto que incluso hoy existen torneos reales dedicados a farmear aura. #AuraFarming

La batalla se gana con actitud: En esto consiste "farmear el aura"

¡Atención lectores! Quizá ahí está la parte más llamativa de todo esto: no existe una regla física que determine quién es mejor, puede ser desde una mirada, un pose, o hasta una celebración, todo esto mientras provoque la reacción del público.

Entre las referencias que aparecen en estos videos están el llamado “six-seven”, las poses asociadas con la estética “sigma”, el mewing, celebraciones relacionadas con Lionel Messi y las conocidas “aura walks”, caminatas realizadas deliberadamente para proyectar seguridad.

En otras palabras, el espectáculo depende menos de lo que haces que de cómo consigues hacerlo, hoy, "farmear el aura" es una de las cosas que seguramente ya aprecieron en tu algoritmo de redes sociales y que hoy es una realidad entre las nuevas generaciones.