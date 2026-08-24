¡Batalla por el aura! Más de 30 participantes se enfrentan con baile y flow en Parque México; hubo campeón y 3 mil pesos

La música, el baile y la actuación fueron parte de una celebración que reunió a distintas generaciones para pasar un buen momento y reconocer el talento de los jóvenes; entre risas y convivencia, los asistentes destacaron la importancia de disfrutar lo que hacen y atreverse a probar nuevas cosas.

Uno de los participantes contó que disfruta bailar y actuar, además de desempeñarse como animador de eventos; una combinación que, según explicó, le permite mantenerse activo en distintas disciplinas.

El mensaje para los jóvenes: inténtenlo

Durante la celebración también hubo espacio para hablar de los retos y las metas personales; el mensaje fue directo para quienes buscan abrirse camino en alguna actividad: si quieren intentarlo, háganlo aunque exista la posibilidad de equivocarse.

La jornada también estuvo marcada por el orgullo familiar y la satisfacción de ver los logros de las nuevas generaciones; incluso hubo quien, después de conseguir el segundo lugar en una competencia, dejó claro que buscará regresar por el primer puesto en la próxima oportunidad.

Más allá del resultado, la celebración terminó con una idea clara: disfrutar el camino, convivir y seguir intentando.