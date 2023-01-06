La FDA de Estados Unidos aprueba medicamento contra Alzheimer

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó un medicamento contra el Alzheimer llamado lecanemab, el cual se puede administrar en pacientes que se encuentran en las primeras fases de la enfermedad.

El medicamento contra el Alzheimer fue desarrollado por Eisai Co Ltd 4523.T y Biogen Inc BIIB.O y se venderá bajo la marca Legembi con un precio de 26.500 dólares.

Aunque el acceso inicial de los pacientes se verá limitado por una serie de factores, entre ellos las decisiones de reembolso de Medicare, el programa de seguros del gobierno de Estados Unidos para estadounidenses mayores de 65 años, que representan alrededor del 90 por ciento de las personas susceptibles de recibir Leqembi.

Today, we approved a new medication for the treatment of Alzheimer’s disease, the second of a new category of medications approved for Alzheimer's that target the fundamental pathophysiology of the disease. https://t.co/ZXJCUuTYPk pic.twitter.com/TV36k6CO6K — U.S. FDA (@US_FDA) January 6, 2023

¿Cómo funciona el medicamento contra el alzheimer?

El lecanema pertenece a una clase de tratamientos que pretenden ralentizar el avance de la enfermedad neurodegenerativa conocida como Alzheimer eliminando del cerebro los grumos pegajosos de la proteína tóxica beta amiloide.

Casi todos los fármacos experimentales anteriores que usaban el mismo enfoque habían fracasado.

El medicamento está destinado a pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia precoz de Alzheimer, una población que, según los médicos, representa un pequeño grupo de los aproximadamente seis millones de estadounidenses que padecen actualmente la enfermedad que destruye la memoria.

Leqembi fue aprobado en el marco del proceso de revisión acelerada de la FDA, que apura el acceso a un medicamento en función de su impacto en los biomarcadores relacionados con la enfermedad subyacente que se cree que predicen un beneficio clínico.

Los responsables de Eisai han señalado que la empresa también tiene previsto presentar los datos de un reciente ensayo clínico realizado con éxito en mil 800 pacientes como base para una revisión estándar completa de Leqembi.

