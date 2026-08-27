Simuló un suicidi0; así fue el montaje con el que buscó ocultar un feminicidio en Tláhuac

La noche del 15 de junio de 2018, en un domicilio de la colonia Santa Ana Poniente, en la alcaldía Tláhuac, ocurrió un feminicidio que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se presentó como un suicidio, buscando engañar a propios y extraños.

Ocho años después de los hechos, el caso llegó a una sentencia: Alejandro “N” fue condenado a 45 años de prisión luego de que durante el juicio se acreditara su responsabilidad penal en el feminicidio agravado de su pareja.

Feminicidio en Tláhuac: así ocurrieron los hechos del caso que estremeció a la CDMX

De acuerdo con las investigaciones, aquella noche Alejandro “N” agredió físicamente a la víctima dentro de su domicilio, más tarde la privó de la vida utilizando un laz; pero la historia no terminó ahí, porque el sentenciado quiso modificar la escena.

Buscó hacer creer que la mujer se había quitado la vida, para ello, vertió alcohol en su boca y colocó botellas en el piso.

Las autoridades recabaron testimonios de familiares de la víctima, quienes señalaron que existían antecedentes de violencia dentro de la relación. Esa información se convirtió en uno de los elementos que ayudaron a reconstruir lo ocurrido.

Durante un juicio, presentamos y sostuvimos pruebas testimoniales y periciales con las que acreditamos la responsabilidad penal de Alejandro “N” en el feminicidio agravado de su pareja, ocurrido el 15 de junio de 2018, en la alcaldía Tláhuac.



De acuerdo con la investigación,… pic.twitter.com/CRkNwsqiiL — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 27, 2026

Pruebas periciales desmontaron la versión del suicidio

La investigación incorporó distintos dictámenes periciales para establecer qué había sucedido dentro del domicilio, entre los estudios realizados estuvieron los de medicina, criminalística, necropsia, química, psicología, patología y mecánica de lesiones.

Estos análisis permitieron establecer la mecánica de los hechos y, de acuerdo con la Fiscalía capitalina, comprobar que el lugar había sido alterado.

Con los datos reunidos, la Fiscalía CDMX consiguió una orden de aprehensión contra Alejandro “N", misma que se llevó a cabo el 5 de abril de 2022, casi cuatro años después del feminicidio.

Alejandro “N” recibe 45 años de prisión por feminicidio agravado

El caso continuó hasta llegar a juicio, donde la Fiscalía presentó y sostuvo las pruebas testimoniales y periciales con las que acreditó la responsabilidad penal del acusado, quien obtuvo una sentencia de 45 años de prisión, además de la reparación contempla cinco mil días de salario mínimo, dos meses de salario mínimo por concepto de gastos funerarios y más de 78 mil pesos por el daño psicológico ocasionado a las cinco víctimas indirectas.