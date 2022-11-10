Capturan a Fernando “N” por feminicidio de Lidia Gabriela: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), confirmó la detención de Fernando “N”, el chofer del taxi donde viajaba Lidia Gabriela y desde el que se arrojó cuando estaba en movimiento, perdiendo la vida al instante.

De acuerdo con la mandataria capitalina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía de la CDMX detuvieron al sujeto implicado en este hecho, quien presuntamente no quiso detenerse para que la joven descendiera en su destino.

“El día de hoy la SSC y la Fiscalía detuvieron a Fernando “N” quien se confirma iba conduciendo el taxi que fue asegurado en días pasados relacionado con el lamentable feminicidio de Lidia Gabriela”, escribió Sheinbaum en redes sociales.

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, detalló que está confirmado que Fernando “N” conducía el taxi que las autoridades aseguraron hace unos días.

Lidia Gabriela pidió ayuda, pero murió a unos metros de su destino

Ese vehículo se relaciona con el feminicidio de Lidia Gabriela, quien murió el pasado 1 de noviembre cuando se aventó de la unidad, misma que abordó en la colonia Las Peñas, Iztapalapa.

La joven debía bajarse en la estación Constitución de 1917, del Metro CDMX, pero el chofer no se detuvo, aceleró y Lidia comenzó a gritar para pedir ayuda, como relataron más tarde algunos testigos.

Lidia Gabriela se lanzó mientras el taxi circulaba por la calzada Ermita Iztapalapa, donde se golpeó con el pavimento y murió al instante; mientras el conductor huyó del lugar.

El pasado 5 de noviembre, la Fiscalía capitalina anunció que detuvieron a dos sujetos en la alcaldía Iztapalapa, uno de ellos fue identificado como Federico “N”, hermano de Fernando “N”.

De acuerdo al seguimiento de @C5_CDMX confirmamos que el taxi asegurado es el que participó en el feminicicio,sin embargo la persona detenida por denuncias ciudadanas NO es quien en ese momento iba conduciendo el taxi. Faltan personas por detener. Informaremos más adelante. https://t.co/VQkP8uQFN9 — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 7, 2022

Ambos sujetos fueron capturados gracias a denuncias ciudadanas, pero se confirmó que Federico “N” no iba conduciendo el taxi relacionado con el feminicidio de Lidia Gabriela.

Este miércoles 9 de noviembre, Federico “N” fue vinculado a proceso por su posible implicación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

