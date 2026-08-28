¿Concha, oreja o cuernito? Conoce cuándo, dónde y la hora para el Festival de Pan de Dulce Mexicano en CDMX

Si eres de los que no se resiste a una concha recién horneada, hay una cita que podrías tener en el calendario. El Festival de Pan de Dulce Mexicano reunirá el sabor de uno de los clásicos de la gastronomía mexicana. No te quedes con el antojo; aquí te decimos todo lo que tienes que saber para no perderte el sabor de tu pan favorito en la Ciudad de México (CDMX).

¿Cuándo es el Festival de Pan de Dulce Mexicano en CDMX?

Toma nota, porque en septiembre se realizará el Primer Festival de Pan de Dulce Mexicano, un encuentro que busca celebrar la riqueza de la herencia panadera y apoyar la panadería tradicional.

El festival se llevará a cabo durante tres días: 11, 12 y 13 de septiembre de 2026, por lo que los asistentes podrán acudir en cualquiera de estas fechas para saborear diferentes opciones de pan de dulce.

¿Dónde y a qué hora será el festival del pan de dulce?

El evento tendrá como sede la Utopía Coyoacán Elena Poniatowska Amor, ubicada en Av. Miguel Hidalgo 128, colonia San Lucas, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX). El horario del festival será de 10:00 a 20:00 horas durante los tres días del evento.



Una de las ventajas para quienes quieran asistir es que la entrada será completamente libre, por lo que no será necesario pagar.

El Primer Festival de Pan de Dulce Mexicano invita a conocer, y apoyar la panadería tradicional mexicana en un espacio dedicado a celebrar esta parte de la herencia gastronómica.



Fecha: 11,12 y 13 de septiembre de 2026

Horario: 10:00 a 20:00 horas

Entrada: libre

Lugar: Utopía Coyoacán Elena Poniatowska Amor

Dirección: Av. Miguel Hidalgo 128, colonia San Lucas, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México

Tipos de panes mexicanos

Conchas

Orejas

Roscas

Cuernitos

Garibaldis

Campechanas

Cocoles

Besos

Piedras

Polvorones

Puerquitos

Buñuelos

Churros

Empanadas

Roscas

Pan de muerto

Cada estado y cada región de México tiene panes propios por lo que la lista de panes mexicanos puede crecer considerablemente.

Saca tu café y una chamarra para ir disfrutar del festival de pan de dulce en la alcaldía Coyoacán este 11, 12 y 13 de septiembre.

