¿La FGR nunca supo que tenía enfrente al piloto “El Jando”?

La aparente contradicción entre las versiones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la identidad y el papel de “El Jando”, el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, reavivó los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades mexicanas.

Mientras en febrero de 2025 el gobierno lo vinculó con el caso, ahora, la FGR sostiene que desconocía esa relación, lo que abre dudas sobre la investigación y el manejo del detenido antes de su entrega a Estados Unidos.

En medio de la polémica, persisten interrogantes sobre los presuntos vínculos del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y funcionarios de Sinaloa con el crimen organizado.

