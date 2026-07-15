Sí estuvo detenido en México y sí lo interrogaron: FGR habla de la investigación de “El Jando”, piloto que llevó a “El Mayo” a su captura en EU

Este miércoles 15 de julio, la Fiscalía General de la República, FGR, emitió un comunicado en el que habló sobre el piloto que trasladó a "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos el 25 de julio del año 2024. "El Jando", Mauro Alberto "N" o Alejandro "N" sí estuvo en México detenido y sí fue interrogado.

¿Qué dijo la FGR sobre "El Jando"?

FGR habla de "El Jando", piloto que trasladó a "El Mayo"

La FGR dijo que sí identificó a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", como el piloto que movió por vía aérea a Ismael "El Mayo" Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", desde Culiacán, Sinaloa, hasta Nuevo México, Estados Unidos, hace casi dos años.

Fue apenas este 2026 que la FGR, comandada por Ernestina Godoy, encontró las pruebas dentro de las carpetas de investigación. Algunas de ellas son huellas dactilares, grabaciones, entrevistas y peritajes que vinculan a "El Jando" con el secuestro del exlíder del Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía también comentó que las investigaciones seguiría, aunque el piloto ya haya sido extraditado, por ellos mismos, a los Estados Unidos.

Así fue la detención y extradición de "El Jando"

De acuerdo a lo dicho por las autoridades, el piloto fue detenido el día 8 de febrero del año 2025 en Jesús María, Culiacán, después de un enfrentamiento donde un grupo armado agredió al Ejército y a la Guardia Nacional. En el ataque murió un militar y hubo cinco heridos.

Cuando fue detenido, "El Jando", habría tratado de engañar a las autoridades dando otra identidad, pero los antecedentes les confirmaron la realidad del delincuente. Fue identificado como miembro de alto nivel del Cártel de Sinaloa, ligado con la facción de Iván Archivaldo Guzmán, "El Chapito", y considerado un riesgo para la seguridad nacional.

"El Jando" fue interrogado por la FGR pero negó todos sus vínculos criminales. En agosto de 2025, el Gobierno de México lo entregó a los Estados Unidos en un "paquete" con otros 25 delincuentes.

¿Qué pasó después de que el piloto dejó a "El Mayo"?

Mauro Alberto "N" solo aterrizó en el aeródromo de Nuevo México para dejar a "El Mayo" y a Joaquín Guzmán López en manos de las autoridades estadounidenses; después, se dio a la fuga regresando a Culiacán, donde continuó operando y traficando para "Los Chapitos" hasta su captura en 2025.