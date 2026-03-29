¡Atención ganadero! Los peligros invisibles que pueden introducir la fiebre aftosa en tu corral

La prevención de la fiebre aftosa en México depende de la detención temprana y el control estricto de los puntos de acceso a las unidades de producción. Aplicar los protocolos de bioseguridad y reportar cualquier anomalía de inmediato son las únicas medidas efectivas para proteger al patrimonio pecuario.

Los peligros invisibles que pueden introducir la fiebre aftosa en tu corrar

México mantiene su estatus como un país libre de fiebre aftosa, sin embargo, la prevención depende de identificar las rutas de transmisión y aplicar protocolos estrictos para proteger la sanidad nacional.

Las dos vías de contagio. El virus de la fiebre aftosa no siempre llega por contacto directo; existen “peligros invisibles” que pueden comprometer tu unidad de producción.

¿Cómo se traslada el virus de la fiebre aftosa?

El virus se traslada mediante agua y alimento contaminados, así como en materiales de trabajo (botas, ropa, herramientas) y vehículos de transporte.

También persiste en corrales, paja y bebederos, o mediante la entrada de productos animales crudos y artículos no certificados por parte de viajeros.

México mantiene estatus como país libre de fiebre aftosa gracias al compromiso, la prevención y la vigilancia constante que se realiza en el sector pecuario. 👨‍🌾🌾#AgriculturaMx #Senasica pic.twitter.com/eQbOvHnMxE — Senasica (@SENASICA) March 28, 2026

La transmisión ocurre por aerosoles, contacto con el contenido de vesículas y mediante excreciones o secreciones (leche, saliva, orina, heces y semen).

Un animal puede excretar el virus hasta 4 días antes de manifestar síntomas y, en ocasiones, incluso después de su recuperación (portadores sanos).

¿Cómo cuidar el ganado de la fiebre aftosa?

Para que México se mantenga libre de esta enfermedad, es fundamental que cada productor asuma las siguientes responsabilidades:



Bioseguridad: Aplicar rigurosas medidas de higiene y control en las unidades de producción (limpieza de calzado, desinfección de herramientas y control de accesos).

Control de Movilización: Respetar la normativa vigente para el traslado de animales, asegurando que cuenten con la documentación sanitaria correspondiente.

Reporte Inmediato: Notificar a las autoridades ante cualquier signo clínico o comportamiento sospechoso en el ganado para una intervención oportuna.

Ante la capacidad de este virus para propagarse mediante portadores sanos y objetos contaminados, el compromiso del productor en el control de la movilización y el reporte inmediato de sospechas es el único escudo efectivo.

