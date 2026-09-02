¡Viva México y el bolsillo! Comercio veracruzano apuestan por precios accesibles en septiembre

Con el mes de septiembre a la vuelta de la esquina, los comerciantes de la ciudad de Veracruz ya tienen listos sus puestos llenos de color, tradición y orgullo mexicano. Vestidos típicos, sombreros, banderas y todo tipo de accesorios patrios adornan los mercados locales, listos para que familias enteras celebren como se debe la icónica Noche Mexicana y el esperado Grito de Independencia.

A pesar de que el ciclo escolar apenas arrancó, los veracruzanos ya están adelantándose para asegurarse sus artículos favoritos. “La gente anda checando, anda viendo, porque ahora sí para adelantarse con lo de las fiestas, a ver si empiezan a comprar poco a poco”, comentó uno de los comerciantes locales.