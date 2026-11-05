¡Que no te engañen! Detectar un billete falso no requiere de herramientas especiales ni marcadores que puedan dañar el dinero; estas son las señales clave para verificar la autenticidad de cada pieza.

Según autoridades, los billetes de $500 pesos es una de las piezas más falsificadas en México.

Las señales de seguridad para revisar el billete de 500 pesos

El Banco de México (Banxico) compartió algunas recomendaciones para poder detectar un billete falso sin necesidad de utilizar plumón y rayos UV.

Hilo dinámico: Gíralo y observa el movimiento.

Gíralo y observa el movimiento. Denominación multicolor : Gíralo y observa el cambio de color y los números en su interior.

: Gíralo y observa el cambio de color y los números en su interior. Folios idénticos : Compáralos.

: Compáralos. Marca de agua: Encuéntrala al observar el billete en contraluz.

¿Recibiste un #Billete500 pesos? Tómate unos segundos para revisar sus elementos de seguridad. Verificarlo ayuda a proteger tu dinero y a prevenir un delito. 💵🔍 #ElementosDeSeguridad #RevisarEsEfectivo #BancoDeMéxico https://t.co/on9wXHvyhz — EmisiónBanxico (@EmisionBanxico) August 3, 2026

¿Es malo usar plumones para detectar billetes falsos en México?

Utilizar plumones para detectar billetes falsos no es recomendable, ya que podría ser problemático para las piezas por distintas razones, pero ¿cuáles son?

Resultados poco confiables: Los plumones verificadores, basados en yodo, tienen una vida útil limitada, alrededor de dos meses, y pueden fallar fácilmente.

Los plumones verificadores, basados en yodo, tienen una vida útil limitada, alrededor de dos meses, y pueden fallar fácilmente. Falsos positivos y negativos: Un billete auténtico puede reaccionar y parecer falso si estuvo en contacto con sustancias como detergentes o blanqueadores. Asimismo, algunos billetes falsos pueden engañar al químico.

Un billete auténtico puede reaccionar y parecer falso si estuvo en contacto con sustancias como detergentes o blanqueadores. Asimismo, algunos billetes falsos pueden engañar al químico. Deterioro del dinero: Rayar constantemente los billetes —en especial los de menor denominación como los de 20 o 100 pesos— causa daños físicos irreversibles al papel y a los polímeros.

¿Qué hacer si recibo un billete falso en México?

Cuando se reciben billetes falsos se recomienda llevarlos a la ventanilla de cualquier banco, para que sean marcados y enviados Banco de México (Banxico), esto como un protocolo para verificar si el billete es falso o no.

Si es un billete falso, este será retenido para evitar su uso, y se entregará un el “Recibo de retención de monedas metálicas y/o billetes presuntamente falsos”, en el que se anotará la denominación, el número de folio, serie y fecha de emisión.