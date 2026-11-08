¡A preparar la cartera! El precio del Gas LP en México registró cambios importantes para la segunda semana del sexto mes del año, por ello, la Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló los costos del 8 al 14 de noviembre 2026.

¿A cuánto está el Gas LP en México del 8 al 14 de noviembre?

Los precios del Gas LP en México para esta semana se ubica entre los 18 a los 25 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que por litro se ubica entre los 9 a los 11 pesos, registrando un leve aumento para la segunda semana de noviembre.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México 2026?

Para la semana del 8 al 14 de noviembre 2026, el precio del Gas LP más barato está en Tamaulipas ubicándose en $18.64 el kilogramo y $10.06 pesos el litro , seguido de Coahuila de Zaragoza en $19.91 pesos el kilogramo y $10.75 el litro.

Otras de las zonas con el precio más bajo del Gas LP es el municipio de Tlaxcala en $20.15 pesos el kilogramo y en 10.88 pesos el litro. Además de Cuernavaca, Morelos, $20.52 kilogramos, $11.08 litros.

¿En dónde sale más caro el Gas LP en México?

Por otro lado, en Comondú, Baja California Sur, el Gas LP se ubica en 25.19 pesos el kilogramo y en 13.60 el litro, convirtiéndose en la zona más cara, seguido de Aguascalientes, Aguascalientes a $21.93 pesos el kilogramo, $11.84 pesos el litro.

A este le sigue el municipio de Zacatecas, ubicándose en $21.93 pesos el kilogramo y $11.84 el litro, además de Querétaro, Querétaro a $20.74 pesos el kilogramos y a $11.20 el litro.

Por último, está Campeche, Campeche en el que el precio del Gas LP, ubicándose en $21.01 pesos el kilogramo, en 11.35 pesos el litro.

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Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 8 al 14 de noviembre2026

La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) se ubica en 20.80 pesos el kilogramo y $11.35 el litro, esto para la semana del 8 al 14 de noviembre 2026. El costo de este producto no registró cambios respecto a la semana anterior.

Mientras que el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se sube a los 20.80pesos el kilogramo y a $11.35 el litro.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precio del 13 al 19 de septiembre 2026

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en 20.97 pesos por kilo y 11.23 pesos por litro, mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio del gas alcanza los 20.99 pesos por kilo y 11.34 pesos por litro.