La lista anual de milmillonarios de Forbes 2021 incluyó esta vez una cifra récord de 2 mil 755 personas, liderada por cuarto año consecutivo por Jeff Bezos, fundador de Amazon.com Inc , informó la compañía de medios.

Las filas de los ultrarricos se están expandiendo tras un año en el que la pandemia del coronavirus impactó a las economías mundiales y amenazó los medios de vida de la gente en todo el globo.

El valor conjunto de los milmillonarios de este año asciende a 13.1 billones de dólares, por encima de los 8 billones de dólares del año pasado, dijo Forbes.

"Los muy muy ricos se volvieron mucho mucho más ricos", afirmó el presidente de contenido de Forbes, Randall Lane, en una entrevista con Reuters Video News.

El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, saltó al segundo lugar de la lista desde el puesto 31 del año pasado.

Bernard Arnault, presidente ejecutivo de la firma de bienes de lujo LVMH; el fundador de Microsoft, Bill Gates; y el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, completaron los cinco primeros lugares del listado.

El inversor y magnate empresarial Warren Buffett dejó de ser uno de los cinco más milmillonarios por vez primera en más de dos décadas, en medio del dominio de los ejecutivos tecnológicos en la clasificación de Forbes.

La lista de este año tuvo 493 recién llegados, incluida Whitney Wolfe Herd, presidenta ejecutiva de la aplicación de citas Bumble, que salió a bolsa este año.

¿Quién ocupa los 10 primeros lugares en la lista de lo más ricos de Forbes 2021?

Jeff Bezos $186.6 B Amazon

Elon Musk $169.8b Tesla

Bernard Arnault & family $163.4 LVMH

Bill Gates $129.3 B Microsoft

Mark Zuckerberg $112.5B Facebook

Warren Buffet $99.5B Berkshire Hathaway

Larry Ellison $98.7B software

Larry Page $96.3B Google

Sergey Brin $93.4B Google

Amancio Ortega $77.6B Zara

Mexicanos millonarios que aparecen en la lista de Forbes 2021

En los primeros 100 lugares de la lista anual de los millonarios de Forbes 2021 aparecen dos mexicanos:



En el número 14 se ubica Carlos Slim Helu

En el número 53 está German Larrea Mota Velasco

En los primeros 500 lugares de la lista de Forbes 2021 aparecer cinco mexicanos.

Revisa la lista completa aquí.