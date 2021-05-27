FOTOS: En EUA, cigarras emergen de la tierra después de 17 años

Las áreas boscosas de la costa este de Estados Unidos están siendo sacudidas por un zumbido ensordecedor. Después de 17 años bajo tierra, millones de cigarras de ojos rojos emergen para su acto final: encontrar una pareja, reproducirse y morir.

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Al emerger, los insectos cubren los árboles y el suelo, y los machos llenan el aire con zumbidos y silbidos para atraer a las hembras. Pero ese sonido también hace que turistas y científicos lleguen a la zona a estudiar este raro evento.

Las cigarras de 17 años que emergen este año forman el denominado Brood X, una de las mayores crías de cigarras periódicas. Otras crías periódicas de cigarras aparecen cada 13 o 17 años en otras regiones del país, y algunas emergen anualmente.

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Las cigarras que cantan hoy son descendientes de insectos que surgieron en 2004, año en el que fue lanzado Facebook, Grecia se estaba preparando para albergar los Juegos Olímpicos y George W. Bush y John Kerry competían por la presidencia de Estados Unidos.

¿Cómo se reproducen las cigarras y por qué tardan 17 años en emerger?

Después de que las cigarras se aparean, la hembra talla surcos en un árbol, donde pone cientos de huevos con forma de granos de arroz.

Poco después de que los huevos eclosionan, las larvas caen al suelo y se entierran. Excavan cámaras y crecen mientras se alimentan de la savia de los árboles hasta que llega el momento de volver a emerger y repetir el ciclo.

Algunos insectos aparecen cuatro años antes o después, lo que ha llevado a los científicos a sospechar que los insectos saben de alguna manera cuándo ha pasado ese periodo de tiempo, un mecanismo que podría verse alterado por el cambio climático.

En algunas áreas en las últimas décadas, los primeros grupos se están haciendo más grandes y sobreviven por más tiempo. Las primeras cigarras Brood X en 2017 aparecieron en mayor número que nunca.

Mientras están bajo tierra, las cigarras reciben señales químicas de los árboles a través de la savia de la que se alimentan, que pueden ayudarles a marcar el tiempo. Cuando los árboles se llenan de hojas en la primavera, el ritmo de desarrollo de las cigarras se acelera, y en invierno vuelve a disminuir a medida que las hojas caen al suelo.