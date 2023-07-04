Así se vio la primera Superluna del año en Atenas y el mundo

El 3 de julio ocurrió la primera Superluna o Buck Moon del año, es decir, la Tierra estuvo más cerca del satélite, por lo que se pudo observar mucho más grande, brilloso y cercano. El fenómeno se pudo apreciar en casi todo el mundo, por lo que miles de habitantes lograron captar el momento en videos y fotografías.

Uno de los lugares donde más bonita se vio la Superluna fue en Grecia, que dejó imágenes donde se ve al astro iluminando las columnas de mármol del antiguo templo de Poseidón en el cabo Sounion de Atenas.

Decenas de personas se reunieron en la noche en el lugar para apreciar la inigualable imagen de la Luna en lo alto de un acantilado sobre el mar y construido para honrar al antiguo dios mitológico, a unos 70 km de la capital griega, Atenas.

Superluna en Jerusalén

La Buck Moon también se elevó sobre los edificios de la ciudad vieja de Jerusalén. La enorme Luna se elevó sobre la ciudad y brilló intensamente durante la noche, y solo se desvaneció ligeramente cuando el sol comenzó a salir el martes por la mañana.

Superluna en Egipto

En Egipto también se apreció la Superluna de Julio, la cual iluminó el cielo sobre las grandes Pirámides de Egipto en Giza, regalando fotos envidiables.

Superluna en América Latina

La enorme Luna se elevó sobre el Río de la Plata en la capital de Argentina y brilló sobre el agua mientras el cielo nocturno se oscurecía.

La Luna extra grande brillaba sobre la playa de Copacabana en Río de Janeiro en Brasil deslumbrando a los residentes y turistas.

México no fue la excepción, los habitantes también pudieron disfrutar del brillo de la Buck Moon durante la noche del 3 de julio.

La Luna de julio se llama “luna llena de Buck”, según el almanaque, ya que las astas de los ciervos macho están creciendo por completo durante este período.

Fuentes nativas americanas, americanas coloniales y europeas dieron nombres a las lunas y se derivaron de eventos en la naturaleza. Otros nombres dados a esta Luna por grupos de nativos americanos incluyen luna de “muda de plumas” y luna de “salmón”.

