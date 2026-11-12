La popular catrina gigante que se instaló en el Zócalo CDMX ya fue desmontada este jueves 12 de noviembre y el momento no pasó desapercibido por las personas que pasaban por la zona.

Fue en los recientes días que por su popularidad durante esta festividad de día de muertos las autoridades capitalinas tomaron la decisión de extender su permanencia.

¿Cuánto medía la Catrina del Zócalo y quién estuvo detrás de su creación?

La monumental Catrina que se instaló en el Zócalo capitalino no pasó desapercibida. Sus 33.41 metros de altura la llevaron a obtener un Récord Guinness y convertirse en la Catrina más alta del mundo, uno de los principales atractivos de la Ofrenda Monumental de este 2026.

La escultura fue presentada el 29 de octubre, como parte de las actividades que organizó la Ciudad de México para conmemorar el Día de Muertos 2026.

Detrás de su elaboración estuvo el Taller de Arte Xibalbá, dirigido por el artista y escultor Carlos Camilo Báez. Para darle forma, tomaron como referencia a La Calavera Garbancera, personaje creado en 1912 por el grabador mexicano José Guadalupe Posada.

Catrina Gigante Zocalo Así se veía durante el desmontaje. (valeria vera)

Así desmontaron a la catrina gigante del Zócalo de CDMX

A través de imágenes se puede observar una aprte del cómo desmontaron a la catrina gigante, en ella se puede ver parte de la cara ser bajada a través de una aparente grúa, mientras el resto del esqueleto permanece desmontándose, quedando únicamente la parte superior del cuerpo.

¡Despiden a catrina gigante! Personas aprovecharon para la última foto. (Valeria Vera)

Algunas personas aprovecharon la oportunidad para despedirtse de la catrina a mediante fotos, siendo uno de los símbolos más importantes de este año al formar parte de una mega ofrenda en una de las zonas más concurridas de la Ciudad de México.