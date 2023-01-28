Manifestantes piden liberación de franceses detenidos en Irán

Familiares y simpatizantes de ciudadanos franceses detenidos en Irán se reunieron el sábado 28 de enero en París para exigir su liberación y dijeron que habían sido "detenidos arbitrariamente" y que eran "rehenes del Estado".

Los lazos entre Francia e Irán se han deteriorado en los últimos meses con Teherán deteniendo a siete de sus ciudadanos en lo que París también describió como arrestos arbitrarios que equivalen a la toma de rehenes por parte del Estado.

"No hay nada en lo que podamos confiar para mantener nuestras esperanzas, así que tenemos que hacerlo por ellos, para que podamos aguantar. Eventualmente sucederá, pero es difícil aguantar mientras tanto. Es un infierno para todos en mi opinión", dijo Blandine Briere, hermana del detenido francés Benjamin Briere.

En los últimos años, la élite de la Guardia Revolucionaria de Irán arrestó a decenas de ciudadanos con doble nacionalidad y extranjeros, en su mayoría por cargos relacionados con espionaje y seguridad.

Los grupos de derechos han acusado a Irán de tratar de obtener concesiones de otros países a través de tales arrestos. Irán, que no reconoce la doble nacionalidad, niega tomar prisioneros para ganar influencia diplomática.

La ministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna, habló el miércoles 25 de enero con su homólogo iraní, Hossein Amirabdollahian, exigiendo la liberación de todos los detenidos.

Unos 40 europeos están detenidos en Irán. Hablando en Bruselas el lunes 23 de enero, Colonna dijo que quería una respuesta europea colectiva para tratar el asunto.

Franceses detenido en Irán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia exigió el jueves 26 de enero la liberación inmediata de Bernard Phelan, un ciudadano franco-irlandés detenido en Irán cuya situación de salud ha empeorado con París diciendo que se le ha negado atención médica urgente, junto con otros seis franceses detenidos.

Phelan, de 64 años, consultor de turismo, fue detenido a principios de octubre cuando las protestas antigubernamentales se extendían por todo Irán. Los diplomáticos dijeron que recientemente había terminado una huelga de hambre que había afectado su salud, pero que sigue siendo frágil.

Las autoridades francesas dijeron que responsabilizaban a Teherán por la salud de todos sus ciudadanos.

La familia de Louis Arnaud, un ciudadano francés de 35 años que había estado en Irán por turismo, hizo público el jueves que su hijo había sido arrestado el 28 de septiembre.

"La última vez que nos enteramos, estaba recluido en una celda de 15 metros de largo con 60 reclusos, en condiciones difíciles, ya que se le permitía salir 30 minutos cada dos días", dijo el padre de Arnaud, Jean-Michel Arnaud.

Los familiares de Arnaud dijeron que estaba recluido en la notoria prisión de Evin en Teherán, donde también se dice que están recluidos la investigadora franco-iraní Fariba Adelkhah y los ciudadanos franceses Cecile Kohler y Jacques Paris.