Un incendio al interior de la cárcel de Evin, la más importante de Teherán, Irán, dejó un saldo de ocho muertos y 61 reos heridos.

Las autoridades señalaron que 4 personas se encuentran en estado crítico y especificaron que la causa de muerte de los fallecidos había sido la inhalación de humo.

A través de las redes sociales, el siniestro fue registrado en videos y fotos, al igual que presuntas detonaciones al interior.

Asimismo, detallaron que la normalidad volvió al interior de la cárcel la mañana de este domingo.

¿Qué detonó el incendio en la cárcel de Teherán?

Según los reportes oficiales recogidos por la agencia internacional Reuters, el incendio habría comenzado en un taller de la cárcel ‘después de una pelea entre varios presos condenados por delitos financieros y robo’.

A través de un mensaje difundido en televisión, autoridades de Teherán informaron que dieron permiso a los reclusos para ponerse en contacto con sus familiares, los cuales llegaron a las puertas de la prisión desde que comenzó el incendio.

Durante la mañana, los bomberos inspeccionaron el techo de la zona dañada de Evin, para garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad, mientras estos dormían en los pabellones.

Iran prison fire kills four, injures 61 as protests persist https://t.co/JvVChG5h8w pic.twitter.com/VkzUbLAZG3 — Reuters (@Reuters) October 16, 2022

Incendio en Teherán sucede en el marco de las manifestaciones en Irán

Cabe señalar que dicha cárcel de Teherán alberga a políticos y activistas iraníes desde 1972, y que en 2018 fue señalada por "graves abusos contra los derechos humanos”, según los Estados Unidos.

Además de que el incendio se produjo en el marco de los disturbios y manifestaciones por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, que murió mientras estaba detenida por la policía de la moral hace un mes.

