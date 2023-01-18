Torre Eiffel se ilumina en apoyo a las protestas de Irán

La Torre Eiffel en París, Francia, se iluminó con las palabras “Mujer, vida y libertad” para mostrar su apoyo a las protestas en Irán. Estas palabras se volvieron el eslógan de los manifestantes que exigen respetar los derechos de las mujeres en Teherán.

También mostró la frase “Alto a las ejecuciones en Irán” donde han asesinado al menos a cuatro personas por manifestarse contra la muerte de la joven Mahsa Amini, quien murió presuntamente a manos de la policía de la moral.

Amnistía Internacional dijo el mes pasado que las autoridades de Irán buscan ejecutar a al menos otras 26 personas que participaron en las protestas en lo que llamó “juicios falsos diseñados para intimidar a los manifestantes”.

|Reuters

Añadió que a todos los condenados a muerte se les había negado el derecho a una defensa adecuada y el acceso a abogados de su elección. Los grupos de derechos dicen que los acusados han tenido que depender de abogados designados por el estado que hacen poco para defenderlos.

Además, Irán tiene retenidos a ciudadanos franceses en lo que París llama detención arbitraria.

Protestas en Irán

Las protestas en Irán fueron desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, de 22 años, mientras estaba bajo la custodia de la policía moral por presuntamente violar un código de vestimenta islámico estrictamente aplicado.

Desde entonces miles de personas salieron a las calles para exigir justicia y respeto a los derechos de las mujeres. Las manifestaciones se extendieron por el resto del mundo, donde varias personas también salieron a las embajadas de su país.

Las autoridades iraníes han tratado de culpar de su muerte a un ataque al corazón, pero su familia y muchos en Irán han rechazado esa afirmación, diciendo que fue víctima de la brutalidad policial.

Las protestas provocaron uno de los mayores desafíos para el gobierno teocrático en Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

