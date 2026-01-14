Ofrecía falsos programas de vivienda: Detienen a mujer por estafar a familias con más de 45 mil pesos en Querétaro

¡Se pasó de abusiva! Una mujer, identificada como Leticia “N”, estafó a varias familias de Querétaro con la mentira de que tendrían acceso a una casa, aprovechándose de la proliferación de los programas sociales; temen que se escape.

Leticia “N” fue detenida en el mes de diciembre 2025, pero fue hasta el mes de enero de este año que fue vinculada a proceso, según la Fiscalía General del Estado.

Esta mujer cuenta con 14 denuncias formales; sin embargo, temen que las víctimas podrían ir en aumento, por lo que no se descartan más reportes.

Así operaba Leticia “N“ en Querétaro; robo más de 45 mil pesos por persona

A inicio del 2025, Letica “N” prometió a varios pobladores de Landa de Matamoros, que podrían tener acceso a una vivienda mediante un programa social, que claramente no existía.

Le solicitó a las víctimas alrededor de 45 mil pesos por persona, y con el paso de los meses, la mujer simplemente desapareció sin dejar rastro.

Tras su detención, se llevó a cabo el cateo de un domicilio en la capital queretana, donde se recuperaron varios documentos relacionados a las y los afectados por esta delincuente.

Después de la audiencia inicial de Leticia “N”, se presentaron las pruebas en su contra por parte del personal ministerial de esa Fiscalía, donde el juez determinó de legal la detención y determinó vincular a proceso a la imputada para que se inicien los procedimientos legales en su contra.

¿Es castigo o premio? Leticia “N” pasará su proceso en libertad condicional; víctimas la quieren tras las rejas

Por otro lado, es importante señalar que la presunta responsable llevará su procedimiento legal en libertad condicional, bajo medidas cautelares como el no acercarse a las víctimas, además de aceptar la congelación de todas las cuentas bancarias de la implicada.

Aunque agentes interpusieron un amparo para solicitar que las medidas cautelares de Leticia “N” sean modificadas y que enfrente la prisión preventiva hasta que se defina su situación legal.