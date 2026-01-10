Chihuahua bajo cero: frente frío 27 y tormenta invernal traen temperaturas extremas

Hoy, 10 de enero de 2026, el estado de Chihuahua enfrenta fuertes condiciones invernales debido al paso del frente frío número 27 y una segunda tormenta invernal, que provocan un marcado descenso de temperaturas en gran parte del territorio. Las autoridades de Protección Civil mantienen alertas ante la presencia de ambiente muy frío a gélido y posibles nevadas o aguanieve en zonas altas.

La temperatura más baja registrada esta mañana fue -14.5 grados en El Vergel (municipio de Balleza), uno de los valores más extremos del país actualmente. Otras localidades serranas como Guachochi y Chinatú también se encuentran bajo cero, al igual que la capital del estado, Chihuahua, donde el termómetro descendió a -2.9 grados.

En Ciudad Juárez, al norte del estado, las temperaturas rondan niveles bajo cero durante la madrugada y noche, con pronósticos de que el frío continuará hasta mañana. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el ambiente frío persistirá debido al impulso de una masa de aire polar que acompaña al frente frío, manteniendo la posibilidad de rachas de viento y aguanieve en algunas zonas.

Impacto del frente frío 27 en la región

El frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal asociada están generando un descenso notable de las temperaturas en el norte de México y especialmente en Chihuahua, con heladas prolongadas incluso en áreas urbanas y carreteras, así como la posibilidad de nieve en la Sierra Tarahumara.

Además de Chihuahua, otros estados del noroeste y norte del país como Sonora, Durango, Coahuila y Nuevo León reportan condiciones de frío intenso, heladas y, en algunos sectores, probabilidad de aguanieve o nieve. El fenómeno está impulsado por una masa de aire polar que se desplaza hacia el sur tras nevadas en zonas de Estados Unidos, reforzando el descenso térmico en la región.

Albergues y acciones de Protección Civil

Ante este escenario de temperaturas extremas, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua ha emitido alertas preventivas y activado operativos para proteger a la población en situación de vulnerabilidad.

Ya se han habilitado albergues temporales para resguardar a quienes no cuentan con un lugar seguro durante las noches gélidas. Las autoridades también recorren zonas expuestas de la capital y otros municipios para brindar apoyo, cobijas y traslado a refugios.

Recomendaciones para la población

Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan:

